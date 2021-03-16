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台灣「友邦」也想要科興 美媒：中國疫苗在拉美見效

國情動向 12:41 2021/03/16

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美國囤積3,000萬劑華府未批准使用的阿斯利康疫苗之際，中國正為全球超過60個國家提供新冠疫苗。美國傳媒表示，中國疫苗外交正在美國「後院」拉丁美洲見效。巴西已經改變立場，容許華為參與當地5G網絡建設。台灣「友邦」巴拉圭雖與北京未有建交，也正在經第三國接洽，嘗試取得中國科興新冠疫苗。

《紐約時報》稱，中國是新冠疫苗一大供應國，並正因此取得對各國的巨大籌碼。巴西原本公開支持美國原特朗普政府立場，排除華為參與當地5G網絡，但疫情之下的政治改變了一切。

巴西確診和死亡人數都是全球第二僅次美國，當地近期還受到變種病毒侵襲；巴西通信部長法里亞（Fábio Faria）2月來到中國與華為高層會面，《紐時》稱，他向華為提出了一個非常不尋常的要求。法里亞表示，自己趁機會為巴西爭取新冠疫苗，「這是所有人都在為此吵鬧的東西」。

全球首款重組新冠疫苗 中國科學院研發獲批緊急使用

巴西向中國洽購國藥疫苗 此前已訂1億劑科興

兩周之後，巴西政府公佈5G網絡競標規則，改變了原本立場，沒有點名禁止任何企業參與。只是法里亞本周最新稱，巴西政府專用5G網絡不會使用華為設備。

《紐時》指出，中方外交官、藥廠行政人員與其他顯赫人士，最近數周接到很多拉丁美洲國家官員的疫苗請求。「正當包括美國的發達國家在囤積數以千萬劑疫苗，中國有能力大量生產並向發展中國家運送疫苗，正為中國提供了一個已經把握的外交與公關缺口。」

除了巴西，中國也是智利疫苗的首要供應國，智利正在展開拉丁美洲最為進取的疫苗接種計劃。中國也在向墨西哥、秘魯、哥倫比亞、厄瓜多爾、波利維亞供應疫苗。

歐盟疫苗護照不認中國疫苗？塞爾維亞：此舉糟糕可恥

另一歐盟國捷克搶先用中國疫苗：中方立刻滿足

巴拉圭近期疫情暴發，但該國因為未有與北京建交，正為爭取中國疫苗而煩惱。巴拉圭外長阿塞韋多（Euclides Acevedo）近日向傳媒表示，巴拉圭正透過第三國做中間人，嘗試獲取中國科興疫苗。

阿塞韋多甚至暗示，巴拉圭可以與北京建交、與台北斷交。他稱：「我們希望關係不止於疫苗，而在經濟與文化方面提升至另一層次。我們爭取合作就必須向所有國家都持開放態度，也必須要有務實的視野。」

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責任編輯：連兆鋒

地緣政治 外交 疫情 中國 科興 疫苗 拉丁美洲 巴拉圭 巴西 美國

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