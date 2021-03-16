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美國要超越有難度？汪濤：中國今年GDP增速上調至9%（第二版）

經濟脈搏 20:08 2021/03/16

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美國要超越有難度？汪濤：中國今年GDP增速上調至9%

中美角力白熱化，儘管有機構估計美國今年GDP增速不排除超越中國，但瑞銀周二（16）日發布最新報告，瑞銀亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤上調中國2021年GDP增速預測至9%，原因包括鑒於1月到2月經濟活動強於預期。值得注意是，這一水平高於所有主要機構對美國今年GDP增速的預測。

（新增高盛對美國GDP增速估算）

美國已經通過了1.9萬億的財政刺激計劃，這有望推動美國增長更為強勁、引領全球復蘇，中國會從中受惠。

中國以美元計出口增速 今年達16%

鑒於美國和全球增長都可能更為強勁，汪濤將中國今年以美元計的出口增速預測從10%上調至16%，進口增速預測從11.5%上調至17%。此外，隨著勞動力市場繼續改善，國內消費有望進一步反彈。

儘管2月中國官方調查失業率為5.5%，尚未恢復到往年同期水準（2019年2月為5.3%），但由於出口有望大幅好轉，這應能支撐企業資本開支，並抵消政策支援減弱之後房地產、基建投資走弱的影響。基於此，汪濤將全年GDP增速預測從8.2%上調至9%。

中美2021爭霸升級  美經濟增速或45年來首超中國？

中美6G爭霸誰佔制高點  雙方團隊暗藏玄機？

剛剛結束的兩會政策定調沒有預期的緊，會議指出宏觀政策要繼續為市場主體紓困，保持必要支持力度，不急轉彎。雖然預計人民銀行可能會在9到10月小幅上調逆回購操作利率和MLF利率5個基點，但實際貸款利率可能不會上行。同時，預計今年中國宏觀槓桿率會下降4到5個百分點。

最大的下行風險或來自全球疫情的不確定性。如果新冠病毒出現預料外的變異或者疫苗接種速度低於預期，則可能拖累全球復蘇步伐，反之亦然。

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中國國內而言，政策正常化速度早於預期可能影響國內經濟反彈、並對市場情緒造成較大衝擊，不過如果信貸增速放緩速度低於預期（像1-2月那樣）也可能推高國內增長。此外，房地產市場可能依然比預期更為穩健，並進而支持消費和建設活動，維持全年CPI通脹1.7%的預測不變。

美國GDP增速要超中國  其實有難度？

值得注意是，隨著美國加快新冠疫苗接種、社會有望復常，加上拜登政府推出1.9萬億美元紓困法案，美國經濟今年或有強力復蘇的條件。CNN等美媒引述多個機構預計，美國經濟2021年的增長甚至有望超越中國，為1976年、即45年以來首次。

新加坡在中美間選邊站？李顯龍：辦不到 壓力太大

烏克蘭把西奇收歸國有  中美科技戰第三國「開火」

中國將今年GDP目標設定於6以上，但多個機構包括上述的瑞銀，一再調高中國今年GDP最終增長速度、最高更達9%，美方增速是否能超越中國，尚是未知之數。

另外。高盛（Goldman Sachs）上調對美國生產總值（GDP）增長的預測。高盛首席經濟學家Jan Hatzius預計，從2021年首季至末季，美國GDP將分別增長6%、11%、8.5%和6.5%，這意味着2021年美國GDP按年增速將為8%，超出華爾街共識預期的6%。

【中美會談】趙立堅回應布林肯「攤牌論」：美應棄冷戰思維

【中美會談】美堅持踩中國底線 直認將遇Difficult Conversations

責任編輯：鄧國強

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