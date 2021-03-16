商務部：1至2月消費呈恢復性增長 餐飲收入年增七成

▲ 內地消費復甦，餐飲收入增長明顯

商務部今日（16日）表示，1至2月消費市場呈現恢復性增長，商品零售額按年增加30.7%、餐飲收入增加68.9%，市場整體出現新型消費快速發展、就地休閒消費活躍、消費價格穩中有落等特點，預計這波增長形勢將會持續。但中小微企業經營困難依然較多，居民消費受制約，促消費工作上仍需加力。

消費促進司負責人指出， 商品零售額比2019年同期增長7.7%， 限額以上單位通訊器材零售額增長逾20%，化妝品、金銀珠寶、汽車零售額增長10%以上。 春節期間，一些電商平台殺菌消毒電器、運動健身器材等銷售按年增長逾80%；海南離島免稅店銷售額逾15億元，比2019年春節翻倍。

新型消費快速發展，商務部1至2月會同相關部門舉辦「網上年貨節」，全國實現網絡零售額9057.6億元，首兩月全國實物商品網上零售額按年增長30.6%，佔社零總額比重為20.7%。在外地工作人員與家鄉親人互寄年貨特產成為時尚，全國快遞業務量按年增長1倍。

餐飲恢復至2019年同期約96%。年夜飯套餐、半成品年夜飯銷售火爆，春節外賣平台年夜飯銷售額按年增長近80%； 本地遊、周邊遊、短途自駕游火爆，春節北京、上海等城市郊區住宿消費額按年增長2倍以上；春節電影票房達78億元，創下歷史同期最高記錄，比2019年同期增長逾7%。

消費價格穩中有落，首兩月居民消費價格按年下降0.3%，食品價格上漲0.7%，非食品價格下降0.5%；生豬生產逐步恢復，儲備肉有序投放，豬肉價格高位回落。去年12月以來，商務部會同相關部門組織投放中央儲備豬肉14萬噸；2月豬肉價格按月下降3.1%，按年下降14.9%。

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責任編輯：陳建錫

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