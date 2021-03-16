中國大使：疫後習近平優先考慮訪韓 中美角力南韓怎選邊？

中國駐韓大使邢海明近日接受韓媒專訪時強調，南韓將是中國國家主席習近平「疫後」出訪時優先考慮的國家；又強調在中國並不存在「限韓令」。而美外長及防長周三（17日）將抵韓訪問，外界關注韓方會否就中國問題明確表態。

外媒引述中國駐南韓大使館官網周一（15日）刊登的報道指，邢海明周日（14日）接受南韓紐西斯通訊社（Newsis）專訪時稱，習近平訪韓是「中韓兩國關係的頭等大事」，習於今年初兩國元首通話時已再確認訪韓意向；而中韓兩國外交部門亦一直保持密切溝通。南韓將是習近平「疫後」出訪時優先考慮的國家。

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邢海明又表示，中韓即將迎來建交「而立之年」，雙邊關係面臨「提質升級」的重要契機。習近平時隔7年若能再訪韓，將與南韓總統文在寅就雙邊關係和共同關心的地區、國際問題進行面談，並交換意見。

他又稱，兩國元首面談將為受疫情影響的兩國合作注入強大動能，推動雙方夥伴關係邁進。

另外，邢海明亦再次強調在中國並不存在「限韓令」，指中韓近年受兩國民意影響，確實在一些合作上遭遇困難，而經雙方努力後，目前狀況已大為好轉。

中國國務委員兼外交部長王毅上月16日與南韓外交部長官鄭義溶通話時討論到習近平訪韓事宜。王毅重申習近平訪韓意志，雙方商定保持溝通，盡快促成習近平在新型冠狀病毒病（Covid-19）疫情後訪韓。

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而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周三則將抵韓訪問，兩人早前均已明確表示會談及中國；韓方會否就中國問題更明確表態，亦受外界關注。

據台媒報道指，美日印澳「四方安全對話」（Quad）曾考慮把南韓納入其中，成立「Quad+」機制，惟韓政府對此態度非常消極。報道引述專家預測，在即將舉行的韓美「2+2（外交與國防部長）會議」上，美國或會正式要求南韓加入「反華陣營」；而由於南韓經濟中對華貿易的佔比極高，其很難作出「痛快的決定」，或須尋求盟友諒解其特殊情況。

南韓近年與中國積極發展經貿關係，如在疫情期間與中國開通「中韓快捷通道」以便利人員流通；而早年影響兩國關係的「限韓令」事件亦有望告一段落。但其身為美國軍事盟友，且因朝鮮半島之於東亞形勢的特殊關係，外界關注南韓會在如何在中美角力的大環境下作取捨；同時亦關注在近期美國組織盟國「抗中」的背景下，其將如何作出回應。

責任編輯：黃良潤

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