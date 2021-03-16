▲ 中國捐聯合國維和部隊30萬劑新冠疫苗 背後是中印暗戰？

中國接續向全球提供疫苗支持。中國常駐聯合國代表團表示，中國將捐贈30萬劑新型冠狀病毒疫苗給聯合國維和部隊，供10萬名執行維和工作的軍警使用。印度此前已表態捐贈20萬劑疫苗。

中國常駐聯合國代表團表示，駐聯合國大使張軍已告訴聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guterres）捐贈新冠疫苗供聯合國（UN）維和部隊，「優先用於非洲任務區」。

歐盟疫苗護照不認可中國疫苗？塞總統：此舉糟糕可恥

全球首款重組新冠疫苗 中國科學院研發獲批緊急使用

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

中方在聲明中說，「這是中國落實將疫苗轉化為全球公共產品的具體舉措，也體現了中國對聯合國以及多邊主義的切實支持」。

中國外交部長王毅上個月在聯合國安理會的新冠疫苗議題部長級會議表明，中國願提供疫苗給維和部隊，但他當時並未說明實際數量。

印度此前表態 願捐20萬劑

來自印度外交單位的消息來源表示，會議當天印度外長蘇杰生（S. Jaishankar）宣布印度將捐20萬劑疫苗給在全球各地執行任務的10萬名聯合國維和部隊。

中國與印度都還沒說要捐贈的疫苗種類。

目前聯合國執行維和任務的軍、警需約10萬人，其中警察的部分需要定期輪換或由其他國家的部隊替代，因此實際需要的疫苗數量，會比10萬人所需的劑量還多。

【新冠疫苗】北京開放60歲或以上老人接種 但有這些條件（第二版）

【新冠疫情】中國疾控中心主任：最遲明年中 中國疫苗接種率將達70%至80%

巴西向中國洽購國藥疫苗 此前已訂1億劑科興

球王比利撐中國疫苗 帶頭接種科興讚「體驗難忘」（第三版）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

