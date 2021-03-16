中美關係改善前提 拜登「亞洲沙皇」：北京先停對澳洲經濟脅迫（第二版）

中美高層官員會晤前，拜登當局提出改善中美關係的前提條件，就是北京先停止對澳洲的經濟脅迫。中國外交部則指，當前中澳關係出現困難，是因為澳方在一系列涉及中國主權安全和發展利益的問題上，採取錯誤言行。

（新增中國外交部回應）

被稱為「亞洲沙皇」的白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell），在澳洲傳媒《悉尼先驅晨報》周二（16日）刊出的專訪中表示，每次美中官員會晤時，都會提到中國對澳洲的「經濟脅迫」，而本周稍後在阿拉斯加安克雷奇的雙邊互動中，也會強調這一點。中美外交高官將於本周四至五（18-19日）在安克雷奇會面。

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他指出，美國不準備採取實質行動，改善與華關係，「除非這些政策得以糾正，並且澳洲、中國之間建立更為正常的互動」。

過去一年，中澳關係急劇惡化，在澳洲要求調查新冠病頭源頭後，中澳貿易緊張，中國對澳洲煤炭、紅酒、大麥、海鮮、牛肉及木材等，實施關稅、入口禁令等貿易限制。

坎貝爾認為，中國這類措施不僅針對澳洲，目標還包括菲律賓、越南、台灣和日本等。他又強調，拜登政府將更加密切關注與盟國的合作。

對此，中國外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上強調，中方已經多次介紹過對中澳關係的看法，中澳關係出現當前困難局面的根本原因是澳方在一系列涉及中國主權安全和發展利益的問題上，採取錯誤言行，破壞兩國互信和合作的基礎，這其中的是非曲直澳方是十分清楚的。

他重申，中美雙方即將舉行高層戰略對話，此次戰略對話的具體議題，雙方正在商定。希望中美雙方按照兩國元首除夕通話的精神，就共同關心的問題，坦誠對話。中方也將在對話中就有關問題表明立場，雙方應該相互尊重，平等相待，通過對話增進相互了解，管控和化解分歧問題，推動中美關係重回正軌。

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責任編輯：林佩怡

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