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美日「2+2」會談商討重組半導體供應鏈 謀印太抗衡中國（第三版）

國情動向 20:05 2021/03/16

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美日「2+2」會談今日（16日）下午在東京舉行，美國國務卿布林肯、部長奧斯汀與日本外相及防衛相事前舉行雙邊會談，商討合作在半導體等領域打造更安全的供應鏈，以及促進印太開放、台海和平等問題。外媒指，拜登內閣尋求在首次出訪中，強化與亞洲盟國的關係，以在抗衡中國上發揮「堡壘作用」。

美日「2+2」會談今日（16日）下午在東京舉行，美國國務卿布林肯、部長奧斯汀與日本外相及防衛相會後發表聯合聲明，點名批評中國違反國際秩序，在經濟、軍事與科技等領域帶來挑戰，並對中國《海警法》、新疆及香港等問題表達關切。雙方事前又舉行雙邊會談，商討合作在半導體等領域打造更安全的供應鏈，以及促進印太開放、台海和平等問題。外媒指，拜登內閣尋求在首次出訪中，強化與亞洲盟國的關係，以在抗衡中國上發揮「堡壘作用」。

（新增中國外交部回應、美日聯合聲明內容）

中國外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上表示，中方認為美日搞交流合作，應有助於增進地區國家間的相互理解與信任，有利於地區國家間團結合作以及亞太地區的和平與穩定，不應針對第三方或者損害第三方利益。對於《海警法》，外長王毅此前表示，該法不針對特定國家，完全符合國際法和國際實踐。

布林肯、奧斯汀、茂木敏充及岸信夫在會談後發表聯合聲明，對於中國在香港、新疆與其他區域的行為表達關切，並警告中國的行為不符合現行的國際秩序，帶來政治、經濟、軍事與科技等各項挑戰。美日雙方反對對其他國家進行脅迫與破壞穩定的行為，例如中國通過的《海警法》。聲明也提到美國捍衛日本在東海權益的「堅定不移承諾」，並重申反對中國在南海的「非法」海洋主權聲索。此外，聲明呼籲北韓實現完全無核化，並警告其武器威脅國際和平。

「2+2」會談前，布林肯與茂木敏充單獨會面，他表示本次訪日是要重申美方對美日同盟的承諾，民主，人權及法治等價值觀正受到威脅，不論是在緬甸或中國。美國會與盟友在打造自由開放印太地區、應對氣候變化、衛生及網絡安全等議題上合作。茂木敏充則表示，希望討論中國在東海及南海日漸增加的活動，以及日本如何與盟國合作加強威懾力和應對能力。布林肯呼籲日本商界，在醫療設備和半導體等領域，美日需共同打造安全且具彈性的供應鏈。

奧斯汀則與岸信夫會面，雙方對台海和平的重要性取得一致看法。奧斯汀表示，在合作維護印太自由開放之際，美日同盟是解決挑戰的基石。岸信夫表示，他和奧斯汀會討論中國在東海及南海的行動，以及美日應努力加強其威懾和回應能力的具體舉措。

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中美關係改善前提 拜登「亞洲沙皇」：北京先停對澳洲經濟脅迫

中大使：習近平疫後優先考慮訪韓 中美角力南韓如何取捨？

美日印澳元首對話  曾討論中國對安全挑戰

責任編輯：陳建錫

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