美日高層談重組半導體供應鏈 謀印太抗衡中國（第二版）

▲ 美日「2+2」會談今日（16日）下午在東京舉行，美國國務卿布林肯、部長奧斯汀與日本外相及防衛相事前舉行雙邊會談，商討合作在半導體等領域打造更安全的供應鏈，以及促進印太開放、台海和平等問題。外媒指，拜登內閣尋求在首次出訪中，強化與亞洲盟國的關係，以在抗衡中國上發揮「堡壘作用」。

美日「2+2」會談今日（16日）下午在東京舉行，美國國務卿布林肯、部長奧斯汀與日本外相及防衛相事前舉行雙邊會談，商討合作在半導體等領域打造更安全的供應鏈，以及促進印太開放、台海和平等問題。外媒指，拜登內閣尋求在首次出訪中，強化與亞洲盟國的關係，以在抗衡中國上發揮「堡壘作用」。

（新增中國外交部回應）

中國外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上回應表示，中方認為美日搞交流合作，應有助於增進地區國家間的相互理解與信任，有利於地區國家間團結合作以及亞太地區的和平與穩定，不應針對第三方或者損害第三方利益。

雙方當日先舉行雙邊會談，布林肯與日本外相茂木敏充的會面上表示，他今次訪日是要重申美方對美日同盟的承諾，並以此為基礎繼續發展。他指民主，人權及法治，在這些價值觀在區內受到威脅，不論是在緬甸抑或中國。美國會與盟友在打造自由開放印太地區、應對氣候變化、衛生及網絡安全等議題上合作。茂木敏充則表示，希望討論中國在東海及南海日漸增加的活動，以及日本如何與盟國合作加強威懾力和應對能力。

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布林肯向日本商界代表發表講話時又稱，疫情暴露了關鍵產品供應鏈的脆弱，包括醫療設備、物資和半導體等，美日需共同打造安全且具彈性的供應鏈。

奧斯汀則與日本防衛相相岸信夫會面，雙方對台海和平的重要性取得一致看法。奧斯汀會前表示，在合作維護印太自由開放之際，美日同盟是解決挑戰的基石。岸信夫表示，他和奧斯汀會討論中國在東海及南海的行動，以及美日應努力加強其威懾和回應能力的具體舉措。

雙邊會談結束後，4人共同舉行「2+2」安全會談。日本時事通訊社此前披露，美日已就「2+2」結束後的共同聲明內容進行協調，或將「點名批評中國試圖在東海、南海單方面改變現狀的舉動」。在過往的美日共同聲明中，點名批評中國的做法較為罕見。

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責任編輯：陳建錫

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