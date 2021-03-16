  • 27°C
香港時間 : 2021316日 (二) 17:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美科技業與拜登唱反調？民調：逾半業者指美過度封殺中國

即時中國 16:45 2021/03/16

分享：

美國拜登（Joe Biden）政府對中國科企態度強硬，並試圖在科技產業上建立不依賴中國的供應鏈；惟據一份最新民調顯示，多數美國科技產業從業員支持對中國合作，及結束兩國科技行業的緊張對峙。

外媒引述科技媒體Protocol周一（15日）發布一份對美國科技從業員的問卷調查結果，指56%受訪者認為美國過於限制中國科技公司；60%受訪者支持與中國科企更緊密合作；58%則認為美中交惡或削弱美國相關產業。不過亦有46%受訪者認為美國應封禁華為（Huawei）。

美日高層談重組半導體供應鏈 在印太地區抗衡中國

中國量子專利兩倍於美 拜登要挽狂瀾唯有夥拍日本？（組圖）

該問卷受訪對象包括大多就職於美大型科企中的各職級人士，當中近40%受訪者受僱於在年收入超過5億美元科企；而大部分受訪者任職的公司有上千名員工。

報道指，調查結果顯示美國科技界對中國科技業相對友好，與早前民調中受訪美國人對華態度警惕形成對比。據本月4日皮尤研究中心（Pew Research Center）發布的民調顯示，近九成美國人視中國為「競爭對手」或「敵人」；當中84%的美國人認為中國科技實力日增是嚴重問題，過半美國人支持限制在美中國留學生人數。

美國總統拜登自上台後，對中國科企態度強硬，並試圖與盟友在科技產業上重新建構不依賴中國的供應鏈；而美政府近日也連番對中國科企採取限制措施，包括認定華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海能達（Hytera）、杭州海康威視（Hikvision）及大華科技（Dahua Technology）此5間中國科企對美國構成國家安全威脅。布林肯今（16日）向日本商界代表發表講話時亦稱，疫情暴露了半導體等關鍵產品供應鏈的脆弱，強調美日需共同打造安全且具彈性的供應鏈。

中美6G爭霸誰佔制高點 雙方團隊暗藏玄機？

拜登升級科技戰？美認定華為等5企「威脅國安」

惟美國商界似對此類措施有保留，亦對中美緊張關係表達關注，憂慮商貿活動將進一步受影響。美國商會(U.S. Chamber of Commerce)早前亦曾警告稱，若美國終止對華的半導體銷售，半導體行業將損失830億美元收入和12.4萬就業。

中國外交部發言人趙立堅今日（16日）回應指出，美國上屆政府為維護自身科技壟斷地位，將科技問題政治化，泛化國家安全概念，濫用國家力量，人為在科技領域「建牆」、「脫鉤」、「斷供」，這種做法嚴重違背時代潮流和市場經濟規則，損人害己，最終只會造成自我封閉和落後。

趙立堅強調，美國新一屆政府應該認真傾聽本國企業發出的客觀理性聲音，正確看待中國科技發展和中美科技合作，停止對中國科技企業的無理打壓和限制，為中美在科技領域的交流合作提供良好環境，共同推動全球科技進步和發展。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK「中國頻道」

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

相關文章

【科技戰】美日澳印首腦會議周五登場 四國謀稀土合作抗華（第二版）
2021/03/12
【科技戰】美日澳印首腦會議周五登場 四國謀稀土合作抗華（第二版）
拜登升級科技戰？美認定華為等5企「威脅國安」
2021/03/15
拜登升級科技戰？美認定華為等5企「威脅國安」
【航天科技】中國火箭再邁一大步 成功發射遙感三十一號04組衛星
2021/03/13
【航天科技】中國火箭再邁一大步 成功發射遙感三十一號04組衛星
大灣區大學落戶東莞2023開課 同國家打科技戰有關？
2021/03/14
大灣區大學落戶東莞2023開課 同國家打科技戰有關？
【十四五規劃】抗美科技戰 戰略新興產業佔GDP飆至17%
2021/03/14
【十四五規劃】抗美科技戰 戰略新興產業佔GDP飆至17%
就業 疫情 外交 科技戰 商會 經濟 6G 布林肯 趙立堅 拜登

下一篇文章

中國大使：疫後習近平優先考慮訪韓 中美角力南韓怎選邊？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

李顯龍：中美比5年前更可能爆衝突 須「慎重考慮」
李顯龍：中美比5年前更可能爆衝突 須「慎重考慮」
中國量子專利兩倍於美 拜登要挽狂瀾唯有夥拍日本？（組圖）
中國量子專利兩倍於美 拜登要挽狂瀾唯有夥拍日本？（組圖）
何時能再去旅遊？中國率先推「疫苗護照」App 是曙光
何時能再去旅遊？中國率先推「疫苗護照」App 是曙光
中國大使：疫後習近平優先考慮訪韓 中美角力南韓怎選邊？
中國大使：疫後習近平優先考慮訪韓 中美角力南韓怎選邊？
美國謀造「超長程大砲」 劍指中國？計劃如今被迫中斷
美國謀造「超長程大砲」 劍指中國？計劃如今被迫中斷
美前亞太助卿:中美高層會晤為「試探」 非「談判」
美前亞太助卿:中美高層會晤為「試探」 非「談判」