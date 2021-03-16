美科技業與拜登唱反調？民調：逾半業者指美過度封殺中國

美國拜登（Joe Biden）政府對中國科企態度強硬，並試圖在科技產業上建立不依賴中國的供應鏈；惟據一份最新民調顯示，多數美國科技產業從業員支持對中國合作，及結束兩國科技行業的緊張對峙。

外媒引述科技媒體Protocol周一（15日）發布一份對美國科技從業員的問卷調查結果，指56%受訪者認為美國過於限制中國科技公司；60%受訪者支持與中國科企更緊密合作；58%則認為美中交惡或削弱美國相關產業。不過亦有46%受訪者認為美國應封禁華為（Huawei）。

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該問卷受訪對象包括大多就職於美大型科企中的各職級人士，當中近40%受訪者受僱於在年收入超過5億美元科企；而大部分受訪者任職的公司有上千名員工。

報道指，調查結果顯示美國科技界對中國科技業相對友好，與早前民調中受訪美國人對華態度警惕形成對比。據本月4日皮尤研究中心（Pew Research Center）發布的民調顯示，近九成美國人視中國為「競爭對手」或「敵人」；當中84%的美國人認為中國科技實力日增是嚴重問題，過半美國人支持限制在美中國留學生人數。

美國總統拜登自上台後，對中國科企態度強硬，並試圖與盟友在科技產業上重新建構不依賴中國的供應鏈；而美政府近日也連番對中國科企採取限制措施，包括認定華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、海能達（Hytera）、杭州海康威視（Hikvision）及大華科技（Dahua Technology）此5間中國科企對美國構成國家安全威脅。布林肯今（16日）向日本商界代表發表講話時亦稱，疫情暴露了半導體等關鍵產品供應鏈的脆弱，強調美日需共同打造安全且具彈性的供應鏈。

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惟美國商界似對此類措施有保留，亦對中美緊張關係表達關注，憂慮商貿活動將進一步受影響。美國商會(U.S. Chamber of Commerce)早前亦曾警告稱，若美國終止對華的半導體銷售，半導體行業將損失830億美元收入和12.4萬就業。

中國外交部發言人趙立堅今日（16日）回應指出，美國上屆政府為維護自身科技壟斷地位，將科技問題政治化，泛化國家安全概念，濫用國家力量，人為在科技領域「建牆」、「脫鉤」、「斷供」，這種做法嚴重違背時代潮流和市場經濟規則，損人害己，最終只會造成自我封閉和落後。

趙立堅強調，美國新一屆政府應該認真傾聽本國企業發出的客觀理性聲音，正確看待中國科技發展和中美科技合作，停止對中國科技企業的無理打壓和限制，為中美在科技領域的交流合作提供良好環境，共同推動全球科技進步和發展。

責任編輯：黃良潤

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