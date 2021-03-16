▲ 內地恐怖紫河車貿易曝光 貨源來自殯儀館

內地澎湃新聞周一（15日）報道，內地的中藥紫河車（人類胎盤）黑市亂象叢生，有商家承認貨源來自殯儀館、醫療廢棄工廠，未經病毒檢測便流入市場，恐含有乙肝病毒（B型肝炎病毒）等多種病毒。

事實上，內地早已將買賣人體胎盤視為非法，國家衛健委和藥監局也在2020年發布的新版《中國藥典》中，含有紫河車成份的「益血生膠囊」從藥劑中刪除，是繼2015年將紫河車（人類胎盤）從藥典品種中刪除後，人類胎盤無論是原料和產品，都徹底從中國藥典中消失。

然而，受利益驅動的地下產業鏈卻甚為龐大。賣家們透過專門渠道收購胎盤，在簡陋的製作過程後，於網絡或經熟人介紹銷售牟利。

商家自述：年賣13萬個胎盤

據報道，近年來，全國多地查處多宗違規運輸新鮮人體胎盤的案例。2017年，山東泰安交警機動隊警員夜查酒駕時，查獲300多個人體胎盤。2018年6月，南京警方在高速路上截停一輛跨越多車道試圖逃避檢查的廂型車，經過南京市衛生部門檢驗鑑定，該車共裝有200多個人體胎盤。

多名胎盤販賣加工商家向澎湃新聞網表示，早前，他們從醫院將作為醫療廢物的胎盤收走，但由於政府打擊力度加大，後來只能在醫療廢棄物廠收貨。如今，連一些醫療廢棄廠亦不敢向他們供貨。

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報道指出，為了杜絕商家從醫療廢棄物工廠進貨，徐州等地方的衛健委將胎盤銷毀工作轉交殯儀館負責。於是，殯儀館竟也成為胎盤的來源地。

有商家表示，自己之前在湖北、湖南收購新鮮人體胎盤，冷鏈運送到加工地點，然而如今這些貨源都「不好拿」，他便每週從廣州增城區的「中間商」處，以每個60元（人民幣，下同）的價格收貨，「中間商」的貨源則來自醫院、醫療廢棄物廠和殯儀館。該商家宣稱，僅2020年，其與同伴就一共處理了13萬個新鮮人體胎盤。

恐含多種病毒 買家食落肚

對於胎盤中可能攜帶的乙型肝炎病毒、HIV（愛滋病毒）、梅毒等病毒，販賣者們表示毫不在意。一名胎盤加工者稱，「我們只能保證乾貨是真的，具體（鮮貨）裡面含什麼，不能保證」。

他表示，處理新鮮胎盤時經過高溫處理，基本沒有問題，「只要不是引產和福爾馬林泡過的就行」。他解釋，引產的胎盤太小，達不到標準，而福爾馬林泡過的做成乾貨就像「泡沫」一樣，很少有人收購。

販賣者透露，他們所經手的鮮活人體胎盤多未經過病毒檢測。而一部分經轉手銷售後，可能被購買者直接食用。

【知識庫：紫河車是什麼？】 紫河車是人類的胎盤，剛娩出時為紅色，稍為放置後轉紫色，因此稱為「紫河車」，在中藥裏被認為有益氣養血、補腎益精之效。除中國外，近年西方有意見認為服用紫河車，能防止產後抑鬱，但服用人類胎盤在不少文化中仍存在廣泛爭議，過去曾有中藥含有紫河車而被外國政府禁止在該國出售。在2015年，《中國藥典》已將紫河車剔除。

責任編輯：鄧國強

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