人行副行長建議制定「金融穩定法」 稱刻不容緩

中國人民銀行副行長劉桂平，撰文建議加快制定「金融穩定法」，指中國現行法律對金融穩定和金融風險防範處置的規定條款分散、過於原則，部門化色彩較濃，缺乏系統完整規定，強調建立統一、有序、高效、權威的金融穩定法律制度，「已經刻不容緩」。

他指出，要通過「金融穩定法」，建立跨行業跨部門的金融穩定總體工作機制，建全金融穩定頂層設計；構建防範、化解和處置金融風險，維護金融穩定的制度框架，精準識別高風險機構；明確各部門及地方政府職責，壓實各方責任。

精準識別高風險機構 壓實各方責任

作為全國人大代表的劉桂平，早前在全國兩會期間，建議修訂《中國人民銀行法》時完善涉及金融穩定的條款，適時制定金融穩定法。他最新在人行旗下《中國金融》雜誌撰文，詳述有關建議。

他提到，金融風險的外溢性、複雜性、關聯性強，一旦發生傳導蔓延，將嚴重威脅金融穩定和國家安全。而近年金融機構業務活動日益複雜，金融風險呈現多樣化和隱蔽化特徵，更易產生跨行業、跨市場和跨境的金融風險傳導，加上當前國內外形勢複雜嚴峻，各類金融風險多發高發，亟待通過立法建立金融穩定長效機制。

同時，處置包商銀行、錦州銀行等中小銀行風險後，有必要及時總結相關工作機制和成熟做法，並上升為法律層面的長效制度。此外，金融風險處置過程中，有法律依據不夠充分，中央與地方、各部門之間的職責邊界不夠清晰，處置資金來源和使用順序不夠明確、市場化法治化處置手段不足等問題，制約效率，增加處置難度和成本。

劉桂平又指出，目前中國涉及金融穩定的制度規定，分散在《中國人民銀行法》《商業銀行法》《證券法》《保險法》等多部法律中。總體上受制部門立法、行業立法，缺乏跨行業跨部門從全局高度對金融穩定制度的統籌安排。

他認為，《中國人民銀行法》正在修訂，但其修改不能替代、涵蓋「金融穩定法」的功能，故這兩部法律立法工作應同步進行，形成互補，共同構成金融穩定長效機制的法律基礎。

習近平主持中央財經委會議 要求全面監管金融活動

遏制金融泡沫 傳中國指導銀行控制信貸規模

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁