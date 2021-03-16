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韓媒稱中國沙塵暴來襲 趙立堅：沙塵源自境外 中國只是途經站

國情動向 16:44 2021/03/16

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對於南韓傳媒今日（16日）報道，「源自中國沙塵暴侵襲南韓多地」，中國外交部發言人趙立堅回應稱，此次沙塵天氣源自中國境外，中國只是途經站，而這此沙塵天氣說明地區在環境治理合作還有很多事情要做，中方願同願同各鄰國和國際社會攜手推進。

北京等地昨日遭遇近10年最強的沙塵天氣，沙塵影響今日南移；而南韓傳媒引述當地氣象廳表示，源自中國的沙塵暴今明兩日侵襲南韓多地。

北京被10年最強沙塵暴突襲　「一覺醒來去了火星」（組圖，有片）

趙立堅今日在外交部例行記者會上稱，環境和空氣污染問題沒有國界，起源結論需要以科學監測和綜合分析為前提。他表示，根據中國監測機構分析，此次沙塵天氣源自中國境外，中國只是途經站。

蒙古國可能是上一站

「我注意到，蒙古國官方日前就沙塵暴危害發布了相關消息，中國輿論沒有因為蒙古國可能是上一站而加以指責。各方都應該以科學和建設性的態度看待相關問題，正面引導輿論，避免不必要的炒作和輕易扣帽子。」趙立堅說。

他又表示，中國高度重視防沙治沙和荒漠化治理，也已取得顯著成效。近年沙塵天氣明顯減少，不僅惠及本國，也為改善本地區空氣質量作出巨大貢獻。

他強調，此次沙塵天氣說明本地區在環境治理合作方面還有很多事情要做。中方願同各鄰國和國際社會一道，攜手推進本地區和全球環境治理保護，為建設美麗清潔世界作出積極貢獻。

沙塵暴令中國北方17省「變火星」 防護林為何沒用？

責任編輯：林佩怡

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趙立堅 天氣 外交 中國外交部 蒙古國 南韓 中國 北京 沙塵暴 空氣污染

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