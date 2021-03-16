網購書本到貨近9成盜版 拼多多客服：盜版書不是假貨

內地盜版書屢見不鮮，有自媒體近日在電商平台拼多多採購1000本書，實際送到574本，發現當中507本是盜版書，惟投訴維權之路不簡單，客服一般都在兜圈，更有客服表示「盜版圖書不是假貨」。

據「YOUNG財經」報道，該媒在拼多多採購1000本書，最終收到574本，經過多方鑑別發現盜版書507本，訂單總價格為8178.5元（人民幣，下同），這個數字僅是正版書籍3至4折後的價格。

對於以上盜版書，報道將其分為三類：一為影印版、複印版，二為普通盜版，三是高仿盜版。其中第一、二類非常容易分辨，因其印刷和製作質量極其粗糙，用紙低廉，內文字跡模糊，圖片無層次，封面重影、偏色，質感差劣。小部分精裝書籍，盜版商製作頗為用工，封面、正文甚至贈品都十分接近正版。

▲ 盜版書

▲ 左為盜版書，畫面暗淡模糊；右為正版書，清晰清透

報道引述曾經營盜版圖書的人士稱，拼多多作為平台方是保護商家，「只要上傳營業執照、經營證書、1000元保證金，就可以開店」，而在拼多多上做盜版書利潤率在60-70%，「一本書製作成本兩三塊錢，他能賣到八九塊錢，刨去運費一本能掙五塊錢，經營得好的店舖一天賣出幾千本，一年就能買一輛寶馬X5」。

店舖拒「假一賠十」 平台客服投訴過程繁瑣

在收到盜版書後，該自媒體向平台店舖和客服投訴。部分店家非常自信，客服會非常理直氣壯稱「是正版親」；當被提醒書已送到出版社鑑定為盜版時，客服回覆：親如果不喜歡可以選擇退貨。由於盜版書送出版社鑑定後，會被回收銷毀，當要求回覆對方「無貨可退」並要求「假一賠十」後，客服拒絕賠付，著買家去平台投訴。

不過，報道指拼多多官方客服處理盜版舉報流程繁瑣、冗長，若長時間不在拼多多界面，與官方人工客服的連接就會被中斷，投訴要重新開始。而成功聯繫人工客服後，一名客服專員稱，有關盜版書投訴已轉交打假部門，打假部門判定盜版圖書不是假貨，請買家通過拼多多知識產權投訴渠道投訴。惟對方沒有傳來知識產權投訴入口鏈接。

▲ 店舖客服、拼多多官方客服回覆盜版書問題節錄。

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有人民文學出版社投訴維權的編輯表示，曾在拼多多平台上舉報售賣自己盜版書的商家，對方要求出版社上傳封面、封底、版權頁照片，但結果舉報被駁回，原因是盜版書商家上傳自己從正規渠道合法採購正版圖書的發票，惟這個理由引發質疑。

報道指出，裁判文書網上，涉及拼多多（上海尋夢信息技術有限公司）的判決書逾萬篇。涉及知識產權與競爭糾紛共2268篇，涉及著作權和侵權糾紛1934篇。企查查資料顯示拼多多涉及著作權權屬糾紛的裁判文書共計940篇。

相關判決顯示，拼多多方面大多表示，尋夢公司並非適格被告，尋夢公司僅為網絡服務提供者。尋夢公司沒有任何過錯，拼多多平台有500多萬商家入駐，客觀上無法全面審查。涉案商品被拼多多平台作禁售處理後，被控侵權事實已不存在。

內地網民反應：

原圖兒：315晚會上竟然沒有拼多多的消息，所以拼夕夕上全是真•貨 神奇知識點：拼多多：明知道是假貨你還買，買了還來告我 飛飛俠ha：這強盜邏輯真的挺讓人無語的 山橘月whaoe：盜版書肯定比正版便宜，價格相差太大自己要買，怎麼買了還來告別人 若陽也終為過往：盜版是真書的盜版，假貨是偏離了書的內容

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責任編輯：林佩怡

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