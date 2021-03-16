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7歲女孩嫣然一笑引4500萬次圍觀  「她大了定是大美人」（組圖，有片）

社會熱點 20:08 2021/03/16

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7歲女孩嫣然一笑引4500萬次圍觀  「她大了定是大美人」

內地再有新網紅。一段拍攝自中國西北地區、寧夏固原市西吉縣的影片，畫面中女孩子清秀的笑容，短短時間竟收穫逾4500萬次的觀看量。有不少網友還評論指，「長大了絕對是個大美女」。

這個女孩名叫鐵嘉欣，今年只有7歲，是馬建鄉大坪小學一年級的學生，因學習認真、成績優異，而受到老師的關注。

影片拍攝者是該校95後支教（指支援落後地區鄉鎮中小學校教育和教學管理工作）老師馬瑞。她說，「3月4日下午放學時，無意中拍下這段視頻，我當支教老師一年多，孩子們的天真、純樸都寫在臉上，相處久了也能找到自己的童年」。

鐵嘉欣的姐姐鐵國琴指，鐵嘉欣平時在家人身邊就愛笑，只是見到陌生人會有些害羞。「馬瑞老師和他們關係很好，特別愛跟孩子們玩。3月4日那天下雪了，有點冷，小妹準備放學回家。她說不知道老師怎麼一下子拿手機開始拍她了，一害羞就笑了」。

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鐵國琴稱，「這兩天朋友都給我發來小妹的視頻，說她火了。我們也沒想到能因為一個微笑，讓全國的網友都認識了她，有些驚訝」。

面對網友們對鐵嘉欣的讚美，鐵國琴又表示，「父母對小妹特別偏愛，在教育方面也沒有什麼特別的地方。父母會給她輔導功課，鐵嘉欣雖然年齡小，也很知足，學習用功，從不嬌慣，是個懂事的孩子」。

老師拍下含羞一笑  頓成網紅

鐵國琴續稱，鐵嘉欣最喜歡的是馬瑞老師教的數學課，而興趣愛好有下棋、畫畫，和別的孩子差不多。

對於鐵嘉欣的走紅，她的家人稱，「孩子還小，不想讓她過早地接觸網絡事物」。

西吉縣是寧夏最後一個正式退出的貧困縣，2020年11月，寧夏當局正式批復同意西吉縣退出貧困縣序列。中國扶貧基金會在了解情況後，還為大坪小學捐贈5萬元人民幣廚房設備改善學生就餐環境。

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責任編輯：鄧國強

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