美日東海聯合防空戰鬥訓練 攜手制約中國？

美國和日本外長、防長「2+2」部長始會議今日（16日）舉行之際，日本航空自衛隊表示，昨日美日在東海舉行聯合防空戰鬥訓練。共同社引述分析指出，對於中國加強在釣魚島（日本稱尖閣諸島）周邊的活動、施行允許對外國船舶使用武器的《海警法》，美日有意攜手制約。

日本防衛相岸信夫表示，自衛隊和美軍在包括釣島周邊的南西方面，一貫實施了很多聯合訓練。今後也將切實積累，展示兩國一起行動的姿態。

據日本航空自衛隊，日方那霸基地的4架F-15戰機參加了訓練；美軍則出動了4架海軍陸戰隊的F-35B隱形戰機、1架空軍的KC-135空中加油機。

在美日防長會談中，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，美日同盟今後是維護自由開放的印度太平洋、應對威脅的基石。岸信夫會談後稱，日本和美國都對東海與南海的緊張情勢表達嚴重關切。他說，絕對無法接受在東海和南海海域加劇緊張，「決心用所有手段來守護日本的領土」。

共同社報道，美日「2+2」會議聯合文件中，提到對中國《海警法》等引發近期地區混亂的動向深表關切。考慮到中國在東海和南海擴大軍力的現狀，美日表示「反對有損基於規則的國際體系、威嚇地區其他國家和損害穩定的行為」；又就中國在南海推進軍事基地化，表示「反對中國的不法海洋權益相關主張和活動」。

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責任編輯：林佩怡

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