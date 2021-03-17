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【中美會晤】美方直認不預期有成果 外交部：對華施壓不會得逞（第二版）

國情動向 17:05 2021/03/17

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中美外交官員定於周四在阿拉斯加安克雷奇舉行會晤，這是拜登任內雙方高層首次會談。而美方官員表示，並不期望這次會議能達成具體談判成果，預計也不會發表聯合聲明；對於北京想改善中美關係，華府更看重其行動而非語言。

（新增中國外交部回應）

中國外交部發言人趙立堅回應表示，美方在對話前帶節奏，對華施壓，這一企圖不可能得逞。中方始終堅定維護主權、安全和發展利益。中方要求美方恪守國際關係基本準則，不得從事危害中國核心利益的事。

趙立堅指出，舉行中美高層戰略對話系美方提議，「2+2」的形式也是美方提議的。他重申，希望通過這次對話，雙方能夠按照兩國元首通話精神，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係重回正軌。中方會向美方介紹有關香港、新疆問題的情況，表明中方的嚴正立場。

美官員：華府重視北京行動而非言語

據路透社報道，美國官員周二受訪時表示，北京一直在談論改變關係基調的願望，美方將在這方面著眼於行動，而不是言語。（we’re going to be looking at deeds, not words, on that front.）

官員稱北京在「兌現承諾方面的記錄相當差」（pretty poor track record of keeping its promises），而華盛頓對改變的可能性抱有現實的期望。

還有官員稱，美方將對新疆問題、香港問題、台灣問題，以及中國對美國盟友和夥伴的經濟脅迫表示「深切關注」。又提及中國的行為尚無法令人接受，包括惡意網絡活動，華府將要求中國遵守國際規則。

官員強調，拜登政府對中國的做法是統一的，不會讓北京在美國政府內部搞分化。報道指，這顯然是指早前特朗普政府的對華措施。

他又指，華盛頓並不期望這次會議能達成具體的談判成果，預計也不會發表聯合聲明，但會確定北京需要改變的具體領域。

中美關係改善前提 拜登「亞洲沙皇」：北京先停對澳洲經濟脅迫（第二版）

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責任編輯：尹航

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