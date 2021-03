中美會晤難談攏？美方直認不預期有聯合聲明

中美外交官員定於周四在阿拉斯加安克雷奇舉行會晤,這是拜登任內雙方高層首次會談。而美方官員表示,並不期望這次會議能達成具體談判成果,預計也不會發表聯合聲明;對於北京想改善中美關係,華府更看重其行動而非語言。

據路透社報道,美國官員周二受訪時表示,北京一直在談論改變關係基調的願望,美方將在這方面著眼於行動,而不是言語。(we’re going to be looking at deeds, not words, on that front.)

官員稱北京在「兌現承諾方面的記錄相當差」(pretty poor track record of keeping its promises),而華盛頓對改變的可能性抱有現實的期望。

還有官員稱,美方將對新疆問題、香港問題、台灣問題,以及中國對美國盟友和夥伴的經濟脅迫表示「深切關注」。又提及中國的行為尚無法令人接受,包括惡意網絡活動,華府將要求中國遵守國際規則。

官員強調,拜登政府對中國的做法是統一的,不會讓北京在美國政府內部搞分化。報道指,這顯然是指早前特朗普政府的對華措施。

他又指,華盛頓並不期望這次會議能達成具體的談判成果,預計也不會發表聯合聲明,但會確定北京需要改變的具體領域。

責任編輯:尹航

