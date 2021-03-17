深圳謀效香港建購物天堂  羅湖大灣區免稅城藍圖曝光

粵港澳大灣區戰略在十四五（2021-2025）規劃時期，勢加快推進，區內各地謀拓新發展空間。深圳多區正推動實現「市內免稅」政策、欲建成一如香港的免稅購物天堂。其中，羅湖已制定方案，將國貿大廈改造為「粵港澳大灣區免稅城」。

證券時報指出，深圳羅湖區日前公布的《羅湖區產業發展十四五規劃（徵求意見稿）（簡稱規劃）》時，便提出市內免稅政策。

規劃指出，羅湖擬打造跨境消費中心，加快推進「國貿免稅城」項目，建設粵港澳大灣區免稅城。積極爭取市內免稅政策落地，支持有條件的企業申請免稅品經營資格；同時利用羅湖、文錦渡、蓮塘三大口岸，改善口岸消費環境。

前海亦謀設離境市內免稅店

值得注意是，深圳市羅湖區1月14日召開第七屆代表大會第五次會議時，已提出過把現時國貿大廈－－建於1985年的53層摩天大廈，建設為大灣區免稅城，以推動境外客到深圳消費。

羅湖區工信局局長周建軍表示，羅湖正積極與深免集團、中免集團對接，加快推動國貿大廈免稅城項目落地，希望把大灣區免稅城項目納入深圳綜合改革試點事項清單，目前，項目已經形成初步方案。

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值得注意是，深圳不止羅湖爭取市內免稅政策，還有至少前海及鹽田等區。

前海管理局日前與深免集團表示，將在免稅貿易新業態合作，雙方簽定的戰略協議提到，擬共同建設「三店兩平台一中心」。其中，「三店」包括離境市內免稅店、外滙商品免稅店、「免稅保稅相銜接及保稅+新零售」免稅體驗店。

鹽田區推進免稅經濟 重新包裝萬象城

「兩平台「指免產業鏈綜合運維平台、全球高端商品銷售平台；「一中心」是全球免稅品調撥中心，進一步引導跨境電商及免稅品資源集聚前海，優化升級生產、分配、流通、消費體系，打造粵港澳大灣區免稅購物中心。

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至於深圳鹽田區，區委書記陳清日前在接受媒體採訪時透露，鹽田正積極研究以「深港先行先試」，爭取類似於「海南島模式」的相關免稅政策，在限定區域、限定額度內，遊客可以購買到物美價廉的優質商品。

而對「萬象城疊加海港城的2.0版」，陳清這樣描述，「發揮深港和廣大內地的各自優勢，既有優質的內地生態食品，也有深圳本地的高科技產品，更有香港各類國際時尚的消費品」。

深圳官方尚未公布市內免稅購物政策，具體如何實行，但有媒體估計會比海南「離島免稅」更多樣化。海南政策是，遊客到當地旅遊時，於指定免稅店購物，離開該島是可獲退稅。

海南離島免稅店組圖：



▲ 海南離島免稅店。

▲ 海南離島免稅店。

▲ 海南離島免稅店。

▲ 海南離島免稅店銷售電子產品。

▲ 店員補貨。

▲ 海南離島免稅店銷售電子產品。

▲ 海南離島免稅店銷售電子產品。

▲ 化妝品受歡迎。

▲ 奢侈品免稅店。

▲ 遊客辦理退稅手續。

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責任編輯：鄧國強

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