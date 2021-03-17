內地首款噴鼻式疫苗將申報臨床 稱7日可產生抗體

內地首款自主研發的噴鼻式新冠疫苗，昨日（16日）宣布將完成動物試驗，近期內會申報開展臨床。該疫苗據稱採用核酸疫苗技術（mRNA），與美國藥廠輝瑞、德國BioNTech聯合開發疫苗屬同一路綫，具抗體產生快、使用便捷、可迅速普及免疫等特點，7天可產生保護性抗體，防護效果達到國際先進水平。

青島海華生物醫藥技術有限公司表示，他們研發的是一款表達新冠S基因重組副粘病毒載體疫苗，去年被山東省發改委列入經濟增長點重點項目。公司首席科學家李明義指出，從技術路綫上看，國內目前已上市的4款，主要是滅活及腺病毒載體疫苗，「滅活疫苗沒有毒性，但是保留了完整的病毒，我們研發的核酸疫苗則是給新冠病毒『畫像』，在副粘病毒這一載體上，插入新冠病毒的基因片段，刺激人體產生對新冠病毒的免疫反應。」

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從接種方式來看，海華生物的疫苗最大不同之處是通過鼻腔接種，由於新冠病毒主要通過呼吸系統傳播，鼻子和喉嚨粘膜成為第一道防線，「疫苗用鼻腔給藥，還可額外誘發粘膜免疫的建立，具有更廣泛的免疫應答...我們的試驗結果顯示，鼻腔疫苗大約7天就可以獲得良好的免疫效果，時間要短於肌肉注射。」

以國藥疫苗為例，首針接種10天後可產生抗體，但不同人之間抗體產生差距很大，一般在隔2至4周接種第二針後，再過14天，才會產生高滴度抗體。

在各個國家、藥廠陸續加入新冠疫苗研發下，噴鼻式疫苗可能是全球疫苗的下一個賽場。內媒不完全統計，全球至少有7種噴鼻式疫苗正在研發，有些已經進入臨床試驗階段。目前，海華生物正與暨南大學的廣州暨南生物醫藥研究開發基地共同展開靈長類動物臨床試驗，通過攻毒實驗，驗證活體動物對新冠病毒的保護作用，並將於近期申報臨床試驗階段。此外，該疫苗已同時在國內、美國和新加坡啟動專利申報工作。

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責任編輯：陳建錫

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