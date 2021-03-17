美國軍方高層稱中國「全場緊逼」：競爭前線在美國邊界以南

美國軍方近期多次強調中國威脅，一位關鍵指揮官最新警告說，中美有關國際主控權的競爭前線可能距離美國本土更為接近。他還提及中國利用疫苗外交、5G建設擴大影響。

南方司令部：北京的做法是「全場緊逼」

據美媒報道，負責中美和南美美軍事務的美國南方司令部司令、海軍上將克雷格▪法勒對國會議員說，中國對中美、南美新冠疫情和越來越嚴重的無法狀態加以利用，把自己的意志施加給越來越多的國家，已成為該地區的首要威脅。

法勒對參議院軍事委員會成員說：「我把本半球視為競爭的前線」，北京的做法是「全場緊逼」。他形容有一種緊迫感，「我們的影響力正在減弱。」

法勒警告說，這種他一再用「潛伏」來描述的威脅，距離美國其實要近得多。他舉例稱，中國追尋多項港口協議、為謀取政治影響力的貸款、破壞主權的疫苗外交、國家監控、信息技術和濫用資源，比如非法的、不受監管和不加報告的捕魚。

至於疫苗外交，法勒稱尤其令人擔憂，「他們正在利用疫苗，做為他們的信息技術、他們的5G的協議籌碼」，「他們正在利用它來試圖在一些國家之間製造不和，比如台灣和該地區其他國家。」

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他證實了《紐約時報》等媒體的報道。這些報道說，中國一直拒絕與和台灣維持邦交的中美洲和南美洲國家分享疫苗，除非它們切斷或減少與台灣的關係。

另外，負責加勒比部分地區、巴哈馬群島和墨西哥美軍及安全事務的美國北方司令部司令、空軍上將格倫▪範赫克亦表示，中國的影響力不斷漸漸北上。他說，中國絕對正在北方司令部職責範圍區試圖影響巴哈馬群島，比如通過5G，在墨西哥也同樣。

為反制中國，法勒敦促議員們幫助確保美國能有持續的存在和伙伴關係。

中方曾多次對中國威脅論作出回應，指任何國家之間的合作，都應秉持開放包容理念，而不是固守零和博弈思維；都應多做有利於地區和平、穩定與繁榮的事。戴著有色眼鏡只會讓人迷失正確方向，死守冷戰思維只會害人害己。

責任編輯：尹航

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