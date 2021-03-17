中國使團長以「惟有奉陪」 回應歐盟稱就新疆制裁華官

歐盟聲言將以「侵犯新疆人權」為由，制裁中國官員。中國駐歐盟使團團長張明周二（16日）反駁，「制裁是對抗行為」，若有人執意對抗，中方「別無選擇，惟有奉陪」。

內媒報道，張明周二出席了歐洲政策中心主辦的「60分鐘吹風會」，並於線上回應關於「歐盟準備就新疆人權問題制裁中國官員」的問題時，作上述表述。

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他指，新疆面臨「反恐、去極端化、反分裂問題」，而非人權問題，重申從來不存在所謂種族滅絕、強制勞動和宗教壓迫。

他又稱，「制裁是對抗行為」，而「基於謊言的制裁，只能理解為蓄意損害中國人民的安全和發展利益」。

他重申中方希望對話而非對抗，籲歐方三思而行。惟「若有人執意要搞對抗，責任所在，不敢有負國民，別無選擇，惟有奉陪」。

法新社報道，歐盟擬擴大一項對「違反人權」的制裁方案，就新疆問題將幾名中方官員會列入制裁名單，但報道未有透露被制裁的中方官員名單。歐洲外交官透露，該建議將於下周一（22日）提交歐盟外長會議。該制裁方案也將包括俄羅斯、北韓、厄利垂亞等國的官員，他們將被凍結海外資產、面臨簽證禁令。

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這是歐盟將自1989年天安門事件以來，首次把制裁矛頭對準中國。

美國宣稱中國在新疆對維吾爾人犯下「種族滅絕」罪，中國一直強調新疆不存在「種族滅絕」，堅決反對在人權問題上撒謊造謠，打著人權旗號干涉別國內政。

責任編輯：黃良潤

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