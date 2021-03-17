  • 28°C
香港時間 : 2021317日 (三) 13:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國使團長以「惟有奉陪」 回應歐盟稱就新疆制裁華官

即時中國 12:00 2021/03/17

分享：

歐盟聲言將以「侵犯新疆人權」為由，制裁中國官員。中國駐歐盟使團團長張明周二（16日）反駁，「制裁是對抗行為」，若有人執意對抗，中方「別無選擇，惟有奉陪」。

內媒報道，張明周二出席了歐洲政策中心主辦的「60分鐘吹風會」，並於線上回應關於「歐盟準備就新疆人權問題制裁中國官員」的問題時，作上述表述。

美媒：歐盟將就新疆人權問題 制裁中國官員

新疆種族滅絕？王毅：想到印第安人 黑奴澳洲原住民

他指，新疆面臨「反恐、去極端化、反分裂問題」，而非人權問題，重申從來不存在所謂種族滅絕、強制勞動和宗教壓迫。

他又稱，「制裁是對抗行為」，而「基於謊言的制裁，只能理解為蓄意損害中國人民的安全和發展利益」。

他重申中方希望對話而非對抗，籲歐方三思而行。惟「若有人執意要搞對抗，責任所在，不敢有負國民，別無選擇，惟有奉陪」。

法新社報道，歐盟擬擴大一項對「違反人權」的制裁方案，就新疆問題將幾名中方官員會列入制裁名單，但報道未有透露被制裁的中方官員名單。歐洲外交官透露，該建議將於下周一（22日）提交歐盟外長會議。該制裁方案也將包括俄羅斯、北韓、厄利垂亞等國的官員，他們將被凍結海外資產、面臨簽證禁令。

中國駐法使館以這段動畫 反駁西方對新疆議題指控

站隊美國？德國冀跨大西洋夥伴 共同制裁中俄

這是歐盟將自1989年天安門事件以來，首次把制裁矛頭對準中國。

美國宣稱中國在新疆對維吾爾人犯下「種族滅絕」罪，中國一直強調新疆不存在「種族滅絕」，堅決反對在人權問題上撒謊造謠，打著人權旗號干涉別國內政。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

拜登與習近平通話 對香港、新疆人權問題表示關注
2021/02/11
拜登與習近平通話 對香港、新疆人權問題表示關注
加拿大國會稱新疆發生「種族絕滅」 中方斥世紀謊言
2021/02/23
加拿大國會稱新疆發生「種族絕滅」 中方斥世紀謊言
美國印第安人500萬減剩25萬！趙立堅連日駁涉新疆指控
2021/03/12
美國印第安人500萬減剩25萬！趙立堅連日駁涉新疆指控
拜登「人權牌」盟友唔撐 澳洲拒稱新疆「種族滅絕」
2021/03/16
拜登「人權牌」盟友唔撐 澳洲拒稱新疆「種族滅絕」
地緣政治 政治 人權 選舉 一國兩制 外交 簽證 外資 制裁 歐洲

下一篇文章

美科技業與拜登唱反調？民調：逾半業者指美過度封殺中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國量子專利兩倍於美 拜登要挽狂瀾唯有夥拍日本？（組圖）
中國量子專利兩倍於美 拜登要挽狂瀾唯有夥拍日本？（組圖）
美前亞太助卿:中美高層會晤為「試探」 非「談判」
美前亞太助卿:中美高層會晤為「試探」 非「談判」
何時能再去旅遊？中國率先推「疫苗護照」App 是曙光
何時能再去旅遊？中國率先推「疫苗護照」App 是曙光
美國謀造「超長程大砲」 劍指中國？計劃如今被迫中斷
美國謀造「超長程大砲」 劍指中國？計劃如今被迫中斷
中國大使：疫後習近平優先考慮訪韓 中美角力南韓怎選邊？
中國大使：疫後習近平優先考慮訪韓 中美角力南韓怎選邊？
美科技業與拜登唱反調？民調：逾半業者指美過度封殺中國
美科技業與拜登唱反調？民調：逾半業者指美過度封殺中國