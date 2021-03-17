美卿訪亞洲聚焦抗衡中國 環球時報促日本「戰略清醒」

中美高官會晤前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與防長奧斯汀（Llyod Austin）出訪亞洲，是上任後首次外訪，第一站選在日本。在美日2+2會議中，聚焦中國挑戰，措辭更被認為是歷來最為強硬。

《環球時報》昨日深夜發表社評指出，面對美國拉攏，日本須保持戰略清醒，稱「只有糊塗蟲才會受美國慫恿與中國進行戰略對撞」，「不要想著投靠美國很安全，卻在中國問題上向美國遞一份他們根本支付不起的投名狀」。

日本屈服 將削弱北京對東京信任

社評認為，這次美日2+2會談針對中國措辭，是歷次最為強硬的聲明，華盛頓的態度顯然主導這一變化。日本向華盛頓的對華立場屈服，是向更換了政府的美國遞上一份新的投名狀。這將削弱北京對東京改善對華關係態度連貫性的信任。

社評提到，美國已將中國視為主要戰略威脅，把遏制中國作為其全球外交和軍事安排的重心，也就是全球收縮、亞太突進，集中精力對付中國。但他無法召集所有盟友一起跟進；華盛頓的目的是盡量壓縮各國與中國的合作，推動他們與中國的競爭乃至對抗。但對於不斷擴大開放，經濟實力也越來越強的中國，「美國找不到一種斷然傷害我們的辦法」，中國的戰略周旋空間還是相當大。

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社評指出，中國雖與個別國家有領土糾紛，但這些糾紛形成的摩擦規模有限。相關國家都清楚中國無意擴大那些糾紛，更清楚他們如果主動攻擊中國將會遭到多麼強大的反擊，只有糊塗蟲才會受美國慫恿與中國戰略對撞。

「糊塗蟲才會受美國慫恿 與中國戰略對撞」

「所以美國與盟友們咬文嚼字，中國的戰略善意、我們的力量和底線則很清楚，美國自己也要掂量挑戰中國核心利益所意味的風險。希望包括日本在內的美國盟友們將始終頭腦清醒，不要想著投靠美國很安全，卻在中國問題上向美國遞一份他們根本支付不起的投名狀。」社評最後說。

美日昨日在東京召開安全保障磋商委員會（2+2）會議，並發表聯合聲明，點名中國的行為與現行國際秩序不符，對美日同盟和國際社會構成政治、經濟、軍事和技術方面的挑戰，又將中國《海警法》稱為「破壞性事態」，表示嚴重關切。

聯合聲明並確認釣魚島（日稱尖閣諸島）是《美日安保條約》適用對象；關於南海，則反對中國非法的海洋權益相關主張和活動。此外，聲明強調台灣海峽和平穩定的重要性，並就香港和新疆定的人權情況表示嚴重關切。

布林肯在會談後的記者會上說，「當中國為了達到目的而使用脅迫或侵略手段時，如果有必要兩國將予以反擊」。奧斯汀強調，美日同盟是維護自由開放的印度太平洋、應對威脅的基石。

中國外交部發言人趙立堅昨稱，美日搞交流合作應有助增進地區國家間的相互理解與信任，有利地區國家間團結合作及亞太地區和平穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。

布林肯和奧斯汀今日將轉赴南韓，明日出席美韓2+2會談。在回程時，布林肯將停阿拉斯加，聯同白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國國務委員兼外長王毅會面。

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責任編輯：林佩怡

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