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中國首款自主研製通用水陸機投市場 用途包括這些（組圖）

經濟脈搏 13:27 2021/03/17

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中國自主研製的首款水陸兩用通用航空器「M2型風翎輕型運動飛機」，周二（16日）獲中國民用航空華東地區管理局頒發型號合格證（TC），正式進入市場。該款水陸兩用飛機據報可用於飛機駕駛教學、觀光、海事、電力、漁政、搜救和農業等領域。

內媒報道，上海奧科賽飛機有限公司以10年時間，自主研發出上述型號的全複合材料水陸兩棲飛機。民航華東地區管理局審定處輔導該公司的適航審定近五年，並於周二為其正式頒發型號合格證。

AG600成鎮守南海神器 中國加快造最強水陸機（組圖）

解放軍「機動戰士」首曝光！功能這樣 俄專家大讚（組圖，有片）

報道引述上海奧科賽飛機有限公司飛機總體設計師毛一青介紹指，該水陸飛機具備水面與陸地起降功能，可用於飛機駕駛教學、觀光、海事、電力、漁政、搜救和農業等領域；而該機的水上降落功能，亦可令禁捕期漁船出海監控、海上搜救等工作的安全性大大提高。

毛一青指，去年該機飛行營地的飛行量已達200多小時，相當於於華東地區一小型通航機場。

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她又表示，目前該機意向訂單已超過100架，實際已預付意向定金15架。目前上海奧科賽飛機有限公司規劃投資年產50架-70架的生產線，以盡快消化訂單，並交付該機予中國及海外客戶。 

報道又引述上海市經濟和信息化委員會重大裝備處處長吳棟林稱，該飛機是中國首款自主研製水陸兩用通用航空器，具國際競爭力，並已獲得多國預售訂單。其正式進入市場，必將進一步帶動上海通用航空產業發展，對於上海「搶佔通用航空制高點具有重要意義」。

中國水陸機產業近來屢有突破。上月16日，中國自主研製的大型水陸兩棲飛機AG600試驗機據報亦完成多次飛行試驗，正在各地研製生產。該機是當今世界在研的最大水陸兩棲飛機。

中國將發射這種衛星 可望引領全球大氣監測技術（第二版）

國產兩棲大飛機AG600海上首飛成功 能4小時巡遍南海

【水陸飛機冷知識】

兩棲飛機（Amphibian）又稱水陸兩用機，是水上飛機（Seaplane）的一種，可加裝或本身就有機輪，能直接在陸上操作、起降的水上飛機。而水上飛機泛指水面（包括海洋、湖泊與河川）起飛、降落與停靠的民用或軍用飛機。

這類型飛機優點如下：

  • 對比直升機，起降條件更低，不易受惡劣天氣影響，因此更容易勝任多種任務
  • 不需要專門修建跑道
  • 可在水面降落的同時，吸取大量的淡水進行森林火災撲滅或壓制，直升機等傳統陸基飛機在此方面至今仍無法取代之。

責任編輯：黃良潤

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