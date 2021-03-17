緬甸華人憶述工廠遇襲 「80多人帶刀亂砍後縱火」

緬甸政府引發的示威浪潮持續，中資廠房成為襲擊目標，首都仰光的十多間廠房14日遭到縱火及破壞。有當地華人向內媒透露，一日至少有24家廠房被燒，多數是浙江、江蘇的紡織企業，「其中一家工廠被80多人帶刀闖入，在一番亂砍亂砸後，被人縱火燒毀。」她朋友也在上班時遇襲，汽車也被人砸毀。

「 事發前一天，中國人內部就已經在傳，有緬甸人一群一群地在工業區帶刀出行... 大家以為他們只是想趁亂打劫、攔下車敲詐甚麼的。」 當地華人李女士表示，但在首間中資廠房被人破壞後，就沒有消停過，一家接一家被燒。她從當田上午到翌日凌晨，仍一直收到類似的消息。而一間中國人經營的酒店也被波及，「 不少中國人被困在酒店內，外面 的人一直嚷著讓衝進去打他們。 但緬甸這邊每天晚上1點就斷網了，所以後來這幫人情況如何，都沒人知道。」

她向內媒展示微信群對話截圖指，群內當日傳出消息，有一群人進入廠區後不只燒倉庫，還「兩路夾擊，見到中國人就打」。有 紡織企業 工人在群內求助，稱其廠房被幾百人包圍。 不少廠家在遇襲後都打電話報了警，但不是沒人接聽，就是說道路堵塞，無法前往。李女士稱，包括她在內，當地的華人目前都非常恐慌，「我住市區每天晚上都很容易驚醒，更不要說在工業區的人了，大家都非常害怕。」

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傳國資委批准國企撤走部分員工

中國外交部多次對 緬甸局勢發展、中國企業及公民安全表示密切關注，已要求 緬方採取切實措施，保護在緬中國公民的安全，避免類似事件再次發生。媒體引述 據稱是國務院國資委下發的通知指，在緬經營的國企涉及已暫停的項目中的非必要職員，可予撤走。

根據通知內容，被撤離緬甸的員工，包括那些已到期輪替、未接種新型冠肺炎疫苗、居於偏遠地方的職員，以及那些面對緊張局勢的員工。國資委發言人拒絕評論撒離國企員工的計劃，有媒體多次向中國駐仰光大使館致電，亦未有人回應。

緬甸中資工廠遭打砸搶燒 中國使館促制止暴行（第三版）

【緬甸政變】中方駁斥陰謀論：解放軍介入緬甸是無稽之談

責任編輯：陳建錫

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