芯戰超昂貴！中方想擁「台積電級」技術  或要5年投萬億（第三版）

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台積電擁有被視為全球最高端的芯片（又稱晶片）技術，中國大陸、美國與歐盟有意扶植本土半導體產業發展，追趕台積電。但總部設美國的行業研調機構IC Insights認為，不論哪一國政府，如想趕上與台積電及三星同級的半導體技術，得在未來5年花1500億美元、折合約港幣1.16萬億元推進技術提升。
（新增末段新華社評述）
IC Insights表示，隨著先進製程發展越來越昂貴，目前僅剩台積電、三星（Samsung）與英特爾（Intel）3家，其餘廠商都淡出先進半導體邏輯製程技術領域，當中，僅有台積電與三星能居領先地位。
IC Insights報告 中美都想追趕台積電技術
IC Insights指出，這3家公司裡面其中兩家都開始量產7納米及5納米，英特爾預計要到2022年才可能量產7納米，屆時台積電與三星都已開始量產3納米。
IC Insights表示，根據過去歷史來看，具最高資本支出水準的半導體廠，也是能夠生產最先進元件的公司。過去27年中，英特爾雖有25年位居前2大資本支出半導體廠，但2020年支出僅約三星的一半。
三星與台積電今年資本支出都將約280億美元、折合港幣逾2170億元，IC Insights預期，英特爾的支出可能再次遠低於三星的一半。
中國大陸打芯戰或遇更多挑戰
台積電是純晶圓代工廠，7納米與5納米需求非常強勁，2020年下半年佔營收比重達47%，目前投資主要在擴增7納米與5納米產能。
台積電今年資本支出預計擴增到250億至280億美元（折合港幣1940億-2170億元左右）規模，IC Insights估計，台積電平均單季資本支出將約69億美元（折合港幣536億元），將較2020年第4季支出倍增。
IC Insights指出，台積電與三星今年資本支出合計將至少達555億美元（折合港幣4310億元），目前並無其他公司的支出能夠相提並論，預期台積電與三星可能在先進製程技術方面拉大與對手的距離。
歐盟、美國及中國大陸政府都有意投資扶植本土半導體產業發展，至於能否趕上與台積電及三星的技術競賽，IC Insights認為，各國政府5年內每年至少要花費300億美元、折合港幣逾2300億元，才有成功機會。
中國面對技術封殺 或難獲關鍵製程設備
也就是要未來5年投入1500億美元、折合港幣1.16萬億元推進技術提升。
其中針對中國大陸方面，IC Insights表示，中國大陸即便有資金，但會受到貿易問題的阻礙，因為貿易問題禁止一些關鍵的製程設備銷到中國。
IC Insights指出，如果沒有其他半導體廠或政府採取迅速且果斷的行動，台積電及三星將在先進的半導體技術穩居世界領先地位，這些先進的技術將是未來所有高階消費、商業及軍事系統的基石。
另一方面，新華社發文表示，內地芯片製造再獲突破，央企中國電科旗下裝備子集團日前成功將「離子注入機全譜系產品」國產化，工藝段覆蓋至28納米製程芯片，可緩解中國芯片製造領域斷鍊、短鏈難題。
責任編輯：鄧國強
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