  • 25°C
香港時間 : 2021317日 (三) 20:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

芯戰超昂貴！中方想擁「台積電級」技術  或要5年投萬億（第三版）

經濟脈搏 20:17 2021/03/17

分享：

芯戰超昂貴！中方想擁「台積電級」技術  或要5年投萬億

台積電擁有被視為全球最高端的芯片（又稱晶片）技術，中國大陸、美國與歐盟有意扶植本土半導體產業發展，追趕台積電。但總部設美國的行業研調機構IC Insights認為，不論哪一國政府，如想趕上與台積電及三星同級的半導體技術，得在未來5年花1500億美元、折合約港幣1.16萬億元推進技術提升。

（新增末段新華社評述）

IC Insights表示，隨著先進製程發展越來越昂貴，目前僅剩台積電、三星（Samsung）與英特爾（Intel）3家，其餘廠商都淡出先進半導體邏輯製程技術領域，當中，僅有台積電與三星能居領先地位。

IC Insights報告  中美都想追趕台積電技術

IC Insights指出，這3家公司裡面其中兩家都開始量產7納米及5納米，英特爾預計要到2022年才可能量產7納米，屆時台積電與三星都已開始量產3納米。

台灣旱災恐加劇芯片荒 台官竟籲鑿井取水（第二版）

台灣大旱恐傷及Apple與Tesla？一切由「芯荒」說起

IC Insights表示，根據過去歷史來看，具最高資本支出水準的半導體廠，也是能夠生產最先進元件的公司。過去27年中，英特爾雖有25年位居前2大資本支出半導體廠，但2020年支出僅約三星的一半。

三星與台積電今年資本支出都將約280億美元、折合港幣逾2170億元，IC Insights預期，英特爾的支出可能再次遠低於三星的一半。

中國大陸打芯戰或遇更多挑戰

台積電是純晶圓代工廠，7納米與5納米需求非常強勁，2020年下半年佔營收比重達47%，目前投資主要在擴增7納米與5納米產能。

台積電今年資本支出預計擴增到250億至280億美元（折合港幣1940億-2170億元左右）規模，IC Insights估計，台積電平均單季資本支出將約69億美元（折合港幣536億元），將較2020年第4季支出倍增。

芯片缺貨下最高漲價100% 手機生產商與車廠爭奪產能

台日聯手拓2納米以下芯片  這些品牌或率先用？

    點擊圖片放大
    +4
    +3

IC Insights指出，台積電與三星今年資本支出合計將至少達555億美元（折合港幣4310億元），目前並無其他公司的支出能夠相提並論，預期台積電與三星可能在先進製程技術方面拉大與對手的距離。

歐盟、美國及中國大陸政府都有意投資扶植本土半導體產業發展，至於能否趕上與台積電及三星的技術競賽，IC Insights認為，各國政府5年內每年至少要花費300億美元、折合港幣逾2300億元，才有成功機會。

中國面對技術封殺 或難獲關鍵製程設備

也就是要未來5年投入1500億美元、折合港幣1.16萬億元推進技術提升。

其中針對中國大陸方面，IC Insights表示，中國大陸即便有資金，但會受到貿易問題的阻礙，因為貿易問題禁止一些關鍵的製程設備銷到中國。

IC Insights指出，如果沒有其他半導體廠或政府採取迅速且果斷的行動，台積電及三星將在先進的半導體技術穩居世界領先地位，這些先進的技術將是未來所有高階消費、商業及軍事系統的基石。

另一方面，新華社發文表示，內地芯片製造再獲突破，央企中國電科旗下裝備子集團日前成功將「離子注入機全譜系產品」國產化，工藝段覆蓋至28納米製程芯片，可緩解中國芯片製造領域斷鍊、短鏈難題。

武統已非沒可能　美稱再依賴台灣芯片好危險

拜登放鬆限制？傳中芯獲供貨許可 但這製程未放行

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

台灣旱災恐加劇芯片荒 台官竟籲鑿井取水（第二版）
2021/03/12
台灣旱災恐加劇芯片荒 台官竟籲鑿井取水（第二版）
台灣大旱恐傷及Apple與Tesla？一切由「芯荒」說起
2021/03/12
台灣大旱恐傷及Apple與Tesla？一切由「芯荒」說起
芯片缺貨下最高漲價100% 手機生產商與車廠爭奪產能
2021/03/11
芯片缺貨下最高漲價100% 手機生產商與車廠爭奪產能
杭州酒店抹布裝芯片 撈亂擦馬桶會發警報（有片）
2021/03/11
杭州酒店抹布裝芯片 撈亂擦馬桶會發警報（有片）
中國年吃7億隻豬卻缺「豬芯片」 政協倡養殖技術自主自立
2021/03/11
中國年吃7億隻豬卻缺「豬芯片」 政協倡養殖技術自主自立
硬件 創新科技及應用 科技產品 科技戰 軍事 行業 貿易 科技硬件 中國 美國

上一篇文章

深圳謀效香港建購物天堂 羅湖大灣區免稅城藍圖曝光（第三版）

下一篇文章

江澤民一度誤傳亮相 現身上海靜安寺其實是他（組圖）（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

江澤民一度誤傳亮相 現身上海靜安寺其實是他（組圖）（第三版）
江澤民一度誤傳亮相 現身上海靜安寺其實是他（組圖）（第三版）
深圳謀效香港建購物天堂 羅湖大灣區免稅城藍圖曝光（第二版）
深圳謀效香港建購物天堂 羅湖大灣區免稅城藍圖曝光（第二版）
【大灣區】100秒看深中通道建設進度 2024建成媲美港珠澳（組圖，有片）（第二版）
【大灣區】100秒看深中通道建設進度 2024建成媲美港珠澳（組圖，有片）（第二版）
美國要超越有難度？汪濤：中國今年GDP增速上調至9%（第二版）
美國要超越有難度？汪濤：中國今年GDP增速上調至9%（第二版）
芯戰超昂貴！中方想擁「台積電級」技術 或要5年投萬億（第三版）
芯戰超昂貴！中方想擁「台積電級」技術 或要5年投萬億（第三版）
中美6G爭霸誰佔制高點 雙方團隊暗藏玄機？
中美6G爭霸誰佔制高點 雙方團隊暗藏玄機？