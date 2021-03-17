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【中美角力】小米挑戰投資禁令初報捷 或激勵中企打響「反擊戰」

國情動向 12:55 2021/03/17

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美國法官上周裁定暫停針對小米 （01810） 的投資禁令後，路透社報道，其他被美國前總統特朗普列入禁止投資黑名單的中國企業，也考慮起訴美國政府。

報道引述知情律師稱，部分遭禁的中國企業，正與Steptoe & Johnson、Hogan Lovells等律師所接洽。其中，Steptoe & Johnson香港辦公室的執行合夥人Wendy Wysong表示，一些公司正與律師接觸，準備挑戰黑名單及被列入黑名單的理由，但未有透露哪些公司參與其中。

曾美國白宮和國務院擔任法律顧問的華盛頓律師Brian Egan表示，「把小米拉黑所依據的事實簡直可笑，我認為這肯定會引起更多尋求解禁」。

美法官發布初步禁制令  叫停美國防部針對小米投資禁令

小米被美列黑名單原因曝光 文件指雷軍曾獲中國政府表揚

報道指出，中芯國際、海康威視、中海油未有回應。而被列入名單的地圖技術公司籮筐技術（LKCO）本月已起訴美國政府，預計尋求與小米類似的初步解除禁令。

在特朗普任內，美國國防部將小米等中國企業列入涉及中國軍方的黑名單，要求美國投資者期限內出售持股。小米之後提起訴訟，要求從名單中剔除公司，強調公司未受控於中國軍方，美方做法不合法而且違憲。

美國地方法院法官Rudolph Contreras，對國防部認定小米與中國軍方有關聯表示懷疑，認為國防部之前向法院提交的文件未能證明這種聯繫，無法令人信服。據報，美國政府提出兩個主要依據，一是國防部聲稱小米研發5G及人工智能技術，對現代軍事行動至關重要；二是小米創辦人兼CEO雷軍曾中方表彰。

富時羅素︰小米6月有資格重納指數

據路透，美國政府周二（16日）在聯合文件中稱，鑒於法官的決定，政府尚未決定小米一案的「適宜推進路線」。美國司法部拒置評，國防部稱將有關問題交給白宮，白宮未有回應。

責任編輯：林佩怡

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