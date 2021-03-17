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【中國樓市】房企2月銷售業績超預期 惟地域分化明顯

經濟脈搏 13:24 2021/03/17

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受「就地過年」以及多數售樓處春節不打烊影響，內地房企2月銷售額按年大幅攀升，但地域分化明顯。東部一二線地區銷售亮眼，西部三四線城市銷售情況則受到不同程度的影響。分析指，「就地過年」帶動市場需求大量釋放，促使滬深廣等城市緊急加碼調控，料價格漲幅或將逐漸回落。

國家統計局日前公布數據顯示，2月70城房價指數按月漲0.4%創半年高位，按年漲幅擴至4個月高點。其中，一綫城市新房和二手房價，按年分別上漲4.8%和10.8%。

據內媒報道，諸葛找房數據研究中心分析師王小嬙分析指，2月新房、二手房上漲城市數量持續增加。整體來看，2月受「就地過年」號召以及多數售樓處春節期間不打烊的影響，熱點城市市場熱度走高。預計隨著滬深廣等城市緊急加碼調控，價格漲幅或將逐漸回落。

相比之下，西部三四線城市銷售情況則受到不同程度的影響。

進入3月，二線、三四線城市成交繼續回落。克而瑞研究中心指出，3月以來，全國新房供應小幅回落，成交整體繼續回落。供應方面，全國重點城市取得預售證面積有所下降。成交方面，一線城市中北京、上海、廣州成交面積穩中有升，上海成交增幅最為顯著。二線城市中，重慶、杭州、寧波等地成交高位回調，二線城市整體成交顯著下滑。6成以上三四線城市成交有所回落，溫州、連雲港、鎮江等延續成交下滑走勢，肇慶、南充、東莞等成交顯著下滑。

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責任編輯：尹航

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