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中美在尖銳議題「話不投機」 西方學者料會晤難破冰

國情動向 13:49 2021/03/17

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中美高層18日將在阿拉斯加舉行會晤，兩國關係能否「破冰」受全球關注。BBC訪問了多名西方學者，普遍不看好本次會晤，中美在尖銳議題包括香港、新疆問題上話不投機，幾乎沒有妥協空間，兩國關係也難有突破。美國促成會晤，目的是向中國展示自身及盟友實力，而非向外界傳達中美團結的訊號。

報道指，拜登入主白宮後，未改變特朗普的強硬對華政策，他也將中國定義為美國「最嚴峻的競爭對手」。然而在阿拉斯加會議公布前後，中美兩國高層對於此次會議的目標及態度也有所不同，北京多次公開發言，聚焦重置中美關係，而華盛頓則傾向於降低外界對阿拉斯加會晤的期待。

「我不認為拜登政府想讓世界或中國認為這是一項大事。這是正常的外交。」戰略與國際研究中心（CSIS）亞洲事務副所長Michael Green指出，美國高層與中國官員見面前，先到訪日本、南韓等國，是經過精心安排的，目的是向中國展示美國及盟友的實力，「我認為（美方）主要的定調是告訴中國，你不是較強的那一方，我需要你的程度不比你需要我的程度高。瞧瞧我們的民主盟友和夥伴。美國回來了。我們有朋友，而且我們有決心。那是新的基調。」

北京曾放話稱，兩國可在疫情、經濟、氣候上合作，並警告台灣、香港、西藏、新疆等議題是中國的「紅綫」，但美國無意回避以上議題。華府智庫史汀生研究中心中國計劃主任孫韻則直言，會晤難以「重置」中美關係，更有可能是雙方重申立場、表達對於對方政策憂慮的場合。包括新疆與香港問題在內的人權議題，會是美國的優先目標，但她不認為中方在這些議題上會讓步，最樂觀的是兩國針對氣候變化、緬甸局勢等「技術性問題」達成共識。

報道又提到，兩國高層外交官員上次面對面交流已是去年6月，時任美國國務卿蓬佩奧與楊潔篪在夏威夷的會晤，但對緩解兩國緊張幾乎毫無實際成果

中美會晤難談攏？美方直認不預期有聯合聲明

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責任編輯：陳建錫

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