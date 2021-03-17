美議員倡外事預算增加20% 外交抗衡中國影響力

中美博弈下，外交影響力競賽白熱化，美國新任拜登政府謀求修復與盟友關係、重返國際組織，以抗衡中國。美國4名民主黨議員周二（16日）提議，將美國外事預算增加120億美元，即約20%。

民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）、荷倫（Chris Van Hollen）及眾議員西西里尼（David Cicilline）、貝拉（Ami Bera）表示，增加20%的外事支出，以更好應對美國面臨的國家安全挑戰，包括增強美國與中國競爭的能力，預防再次出現大流行病，並應對氣候變化。

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綜合外媒報道，墨菲表示，中國會愈加強大、愈加有影響力，但現在美國沒有工具對抗中國政府在世界各地與美國利益衝突的影響力。他稱，北京過往在國際經濟發展項目上投入的大筆資金，現正發揮效用；而去年中國外交部在各國的駐外人員總數，首次超過美國。

他稱，如果要有一個與中國競爭的全面戰略，必須考慮大幅擴充美國在全球的外交和經濟發展工具箱。議員們提議，國務院和美國國際開發署撥款687億美元，而目前撥款額度為566億美元。

荷倫也稱，美國是全世界最強大的軍隊，但「中國正憑藉其經濟實力和日益增長的技術實力在世界許多地方佔據上風」。西西里尼表示，過去10年，中國的外交預算翻了一番，勢力範圍擴大了。

路透社報道，美國前總統特朗普多次試圖削減外事開支，卻把增加軍事開支和減稅作為重點。最終兩黨議員都反對，稱美國在世界舞台上展現「軟實力」至關重要，最終結果是外交支出保持不變。 而拜登政府上任後，與中國競爭是外交事務的焦點，增加外事預算的呼聲提高。

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責任編輯：林佩怡

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