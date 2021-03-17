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未受中美角力影響 美行去年投入中國數十億美元

即時中國 15:42 2021/03/17

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中國近來加快步伐開放其規模達50萬億美元（折合約388萬億港元）的金融市場。報道指，儘管受中美關係惡化等大環境因素影響，高盛集團（Goldman Sachs）等美資大行去年仍向中國投入數十億美元的新資金。

彭博社周三（17日）報道，高盛為首的美國大型投行，去年向中國投入數十億美元的新資金，未受中美交惡阻礙。

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報道引述高盛的年度申報文件顯示，其「交叉貨幣餘額」（cross currency outstandings）去年在中國增長33%，至175億美元，包含現金、提供給公司和政府實體的融資等廣泛內容。

報道指，高盛和花旗集團（Citigroup Inc.）、摩根大通（JPMorgan）、美國銀行（Bank of America）和摩根士丹利（Morgan Stanley）此美國五大銀行，合計敞口為778億美元，按年增長10%。

報道引述摩根大通的監管披露文件指，截至去年12月，該行在華總敞口(exposure)上升10.4%至212億美元，主要是交易和投資驅動，其中包括做市庫存和證券。該行對此未予評論。

另外，得益於投資證券和消費銀行貸款的增加，花旗截至去年第四季在中國的總敞口--包括在華營商的跨國公司，增長16.6%至218億美元。而花旗在中國的敞口佔到全球的1.3%。報道引述其發言人指，該行將繼續為中國客戶提供支持，包括為財富500強中的70%提供銀行服務。

報道又指，歐行亦熱衷於增加在華投資。如總部設於倫敦的滙豐控股（HSBC Holdings）愈發寄託其未來於亞洲，計劃在包括中國在內的整個地區投資至少60億美元；而瑞信集團亦正尋求完全控制證券合資公司，計劃在中國將員工人數和收入增加一倍，並考慮在3至5年內讓其「在中國的足跡」提高一倍，並正尋求強化對中國證券合資公司的控制。

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評論指，中國金融市場對這些全球大行而言具強大吸引力，在投行和資產管理領域有數十億美元利潤空間。惟美國投行亦面臨著監管環境不透明的風險。外資銀行必須應對模糊的監管體系，而儘管中國早前已允許外資投行申請全資控股在華合資公司。

此外，隨著中美近年交惡，拜登（Joe Biden）政府上台後未見有重大改善，政治氣氛緊張亦對全球大行造成風險。

日媒本月稍早時間亦曾報道，華爾街大型投資銀行正積極準備搶攻中國金融市場。當中高盛今年計劃在華招募70名員工，並預料至2024年，該公司在華員工人數將達600人，比現時增加400人，涵蓋銀行家、證券經紀、技術員等職位。

責任編輯：黃良潤

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