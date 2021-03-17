江澤民一度瘋傳亮相？現身上海靜安寺原來是他（組圖）

▲ 江澤民一度瘋傳亮相？現身上海靜安寺原來是他

內地互聯網今天流出照片，上海靜安寺戒備森嚴、一名男子在別人傍著之下參觀，由於畫面模糊，一度有傳是現年94歲的中共前總書記、國家前主席江澤民亮相；但之後有更高清照片流出，有網民發現寺內男子並非江澤民、且比江年輕；經對照相關照片，判斷該男子是近日訪問上海的柬埔寨國王西哈莫尼。

台港等媒體報道，今天最早在網絡流傳的照片，由高空拍攝、且解像度不高；畫面可見，上海靜安寺內外有多部車輛，看以有特殊的保安安排；而一名男子戴口罩，在別人攙扶下離開，身後有大和尚送別。

人們把柬埔寨國王西哈莫尼 錯認是江澤民

由於模糊畫面中，這名男子外貎與江澤民有點相似，因此江澤民現身上海的說法，旋即在互聯網瘋傳。惟無法證實，照片何時拍攝。

但不久後，網互傳出另一張在靜安寺內部拍攝、畫質較佳的照片，網民發現，與大和尚敬禮者並非江澤民，看上去明顯較為年輕、且是光頭的；有人對比照片發現，這男子相信是柬埔寨國王西哈莫尼。

事實上，報道指出西哈莫尼近日、即本月15、16日的確訪滬。根據新華社等報道，西哈莫尼16日上午參觀位於上海市中心興業路七十六號的中國共產黨第一次全國代表大會會址紀念館。

西哈莫尼說，「這是一處具有非凡政治與歷史意義的地方。中共一大會址見證了中國共產黨克服重重困難，建設國家、服務人民的歷史」。

▲ 周三早段時間的上海靜安寺照片，模糊畫面中，這名男子外貎與江澤民有點相似，因此江澤民現身上海的說法，一度在互聯網瘋傳。

▲ 寺廟內外有多部車輛，看以有特殊的保安安排。

▲ 不久後，網互傳出男一張在靜安寺內部拍攝、畫質較佳的照片，網民發現，與大和尚敬禮者並非江澤民，看上去明顯較為年輕、且是光頭的；有人對比照片發現，這男子相信是柬埔寨國王西哈莫尼。

▲ 西哈莫尼日前會晤上海市委書記李強。（新華社）

離開上海，西哈莫尼又循著當年中共一大召開的歷史足跡，前往浙江嘉興南湖參觀。

至於一度被誤傳亮相的江澤民，近年已很少進入公眾視野。最近的一次已是2019年7月29日，前總理李鵬告別儀式在北京八寶山革命公墓舉行時，江澤民夫婦在攙扶下參加，並與李鵬家屬握手致以慰問。

江對上一次亮相 已是2019年

而再對上一次則是2019年4月，互聯網流傳照片，江澤民被指現身家鄉揚州。當時，內地網友「大弟子傳媒Leo」日前發布一張有江澤民的照片指，這位「長者」現身揚州一家酒店內。畫面中，江澤民和夫人王冶坪靠坐在沙發上，江氏內襯橄欖綠衣服，雙手抱著置於腹前，精神似乎不俗。

而江澤民和王冶坪身後站着十名人員，部份人身穿廚師制服，似乎是酒店方面職工。有網民留言表示，「老人家每年都是4月20幾號回鄉祭祖」。

責任編輯：鄧國強

江澤民近年公開亮相的場合：

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責任編輯：鄧國強

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