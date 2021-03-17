為免費食壽司 台灣數十人改名「鮭魚」

日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」，近年陸續在台灣開設分店，廣受歡迎。台灣壽司郎近日推出優惠活動，只要顧客名字有「鮭魚」（即三文魚）二字，今明（17-18日）到店就可全桌免費。這場活動掀起網絡熱議，更掀出改名潮，台媒引述內政部戶政司統計，各縣市已陸續傳出有數十人改名「鮭魚」。

台灣的內政部表示，每個人原則上有3次改名機會，請民眾慎思、珍惜使用戶政資源。內政部的Fb專頁更打趣道，若用完改名額度，「實至名鮭」，搞笑解釋未算好3次改名額度，踏上不「鮭」路。

當局籲珍惜3次改名機會

「壽司郎」的優惠活動出爐後，引發熱烈討論，有網友認為不可能有人叫「鮭魚」，詎料有人真的為此前往「改名」，有傳媒報道台中市有名郭姓女大生，改名叫「郭鮭魚丼飯」，要帶好友共享，打算19日就改回本名。

據《聯台報》，截至今日中午，台中市共有15人申請改名「鮭魚」，除了「郭鮭魚丼飯」，有男生申請改名「賴鮭魚肚」。另「ETtoday新聞雲」報道，台北市至少有20名民眾，在16日與17日改名叫「鮭魚」。

有網民認為，為免費食壽司而改名「好誇張」，還變相為壽司店免費打廣告；亦有人覺得這種活動無意義，浪費社會資源成本，呼籲抵制。

責任編輯：林佩怡

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