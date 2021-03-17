為免費食壽司 台灣近百人改名「鮭魚」 最長36字破紀錄（第二版）

日本知名連鎖迴轉壽司店「壽司郎」，近年陸續在台灣開設分店，廣受歡迎。台灣壽司郎近日推出優惠活動，只要顧客名字有「鮭魚」（即三文魚）二字，今明（17-18日）到店就可全桌免費。這場活動掀起網絡熱議，更掀出改名潮，中央社報道，近百人爭相改名「鮭魚」。

＊更新改名人數

台灣的內政部表示，每個人原則上有3次改名機會，請民眾慎思、珍惜使用戶政資源。內政部的Fb專頁更打趣道，若用完改名額度，「實至名鮭」，搞笑解釋未算好3次改名額度，踏上不「鮭」路。

當局籲珍惜3次改名機會 有人改名長達36字

「壽司郎」的優惠活動出爐後，引發熱烈討論，有網友認為不可能有人叫「鮭魚」，詎料有人真的為此前往「改名」，有傳媒報道台中市有名郭姓女大生，改名叫「郭鮭魚丼飯」，要帶好友共享，打算19日就改回本名。

民眾改名「鮭魚」花招百出，新北市有人改名長達36字，為「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」，打破最長名字紀錄。

據《聯台報》，截至今日中午，台中市共有15人申請改名「鮭魚」，除了「郭鮭魚丼飯」，有男生申請改名「賴鮭魚肚」。另「ETtoday新聞雲」報道，台北市至少有20名民眾，在16日與17日改名叫「鮭魚」。

有網民認為，為免費食壽司而改名「好誇張」，還變相為壽司店免費打廣告；亦有人覺得這種活動無意義，浪費社會資源成本，呼籲抵制。

責任編輯：林佩怡

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