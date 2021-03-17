廣東多地驚現「豆腐渣鋼筋」 建樓恐變危樓？

中央電視台「315晚會」周一（15日）曝光「豆腐渣鋼筋」後，在內地引起熱議。報道指，節目曝光廣東多地涉製造、又或銷售不合格翻新鋼筋，黑心產品並已流入市場，多地市場監管部門為此採取執法行動。其中，東莞市及揭陽市當局連夜進行突擊搜查；潮州市翌日亦通報，已初步排查出1宗相關案件的線索。

內媒報道，東莞市市場監管局周一連夜對泰科建材進行突擊搜查，封存現場庫存鋼筋並抽樣送檢。相關負責人介紹，一經查實將相關依法嚴懲責任單位，疑犯將依法移送公安機關。

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報道指，行動翌日即周二（16日），東莞市住建局亦發布緊急通知，於3月16日至19日，在東莞全市開展「在建工程鋼筋原材使用情況專項檢查」，遏止建築工地使用「翻新鋼、瘦身鋼、地條鋼」等不合格鋼材的行為。

當局指，該專項檢查將針對工地有否泰科建材的鋼筋，或其他來源不明鋼筋產品，如有發現立即將其封存並上報。另外，如發現存在使用假冒偽劣鋼筋等違法違規行為，檢查組將簽發「工程局部停工通知書」，並對相關責任單位進行扣分處理或行政處罰。

舊鋼筋翻新再造 黑心商人偽造「4E12」標籤

另據報道指，潮州市、揭陽市當局周一亦連夜採取行動；其中揭陽市專案組已查封涉案場所，查扣一批問題鋼材，控制15名涉案人員，並加緊進行全面調查。潮州市當局周二亦通報，已初步排查出潮安區1宗涉嫌銷售揭陽問題鋼材案件線索。

央視周一播出「3·15晚會」，節目內容以曝光欺騙消費者的不良商業行為為主體。該節目稱，有不良商家把廢舊鋼筋翻新，經簡單加熱拉長，將粗的廢舊鋼筋加工成細的新鋼筋，並打上商標和「4E12」的標誌以魚目混珠。

「4E12」標籤中的12，代表直徑毫米，4表示鋼筋的屈服強度標誌為400級，E表示鋼筋達到了國家的抗震標準。但實際，這些產品重量和直徑均未達國家標準，為典型「瘦身」鋼筋。

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節目指，央視記者暗訪位於揭陽市的一間工廠，發現其每晚大概能生產約100噸「瘦身鋼筋」，按推算一年可翻新舊鋼筋3萬多噸。央視記者發現，該批鋼筋被送到了東莞、潮州、揭陽等多地市場，其中部分翻新鋼筋被送到東莞泰科鋼筋加工門市部的空地上，一年間有上萬噸黑心鋼筋流入工地。

節目又指，東莞泰科鋼筋加工門市部銷售員否認有不合格非標產品，並展示兩份不同廠家的合格證書。後經核實，兩家廠家均表示與翻新鋼筋加工廠無任何關係，亦否認曾出具相關合格證書。而據某鋼筋生產企業生產部負責人消息指，這類質保書可於網上下載。

責任編輯：黃良潤

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