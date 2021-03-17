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奧斯汀強調美韓同盟應對中朝威脅 布林肯再談中國人權（第二版）

國情動向 20:30 2021/03/17

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奧斯汀抵步首爾，駐韓美軍司令接機

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀今天（17日）抵達南韓首爾，先分別會見南韓外長鄭義溶、防長徐旭。奧斯汀指面對來自中國和北韓的空前威脅，美韓同盟比任何時期都要重要。布林肯則再次批評中國在香港、新疆侵犯人權，又提到朝鮮核導研發項目是最大的挑戰，美日韓將聯手實現半島完全無核化。

中國外交部此前表示，國家之間的交流合作應有助增進地區國家間的相互信任，不應針對第三方或者損害第三方利益。香港、新疆等問題則純屬中國內政。

（增加會面談話詳細內容）

韓聯社報道，奧斯汀與徐旭會面時，提到中國及北韓對地區和平的威脅，他指南韓是美國維護國際秩序的最重要合作夥伴之一，也是保障印太安全的關鍵國家，美韓兩軍應具備執行即時作戰任務的狀態。徐旭同時韓美同盟對的重要性，期待雙方本次會談能形成廣泛共識。

布林肯與鄭義溶會面表示，民主在全球範圍內嚴重倒退。他譴責中國以高壓手段侵蝕香港自治權、削弱台灣民主，以及主張南海主權，都與人權相抵觸。守護民主價值尤為重要，亦有助維護美國和南韓的國民利益。他又與鄭義溶討論了北韓威權政體對其國民施加有組織的、廣泛的虐待。

此外，美國財長耶倫昨日（16日）與南韓經濟副總理兼財長洪楠基對話，她重申美韓聯盟的重要性，強調準備好深化兩地經濟和金融合作。耶倫表示與南韓進行雙邊和多邊合作的強烈意願，以應對區域和全球挑戰，包括以經濟手段回應新冠疫情及氣候變化。

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文在寅未必加入圍堵中國

有分析指，文在寅正面對市長補選，以及明年3月總統大選的雙重壓力，他與中國、北韓的關係，是重要的政治籌碼。而中國大使館已提前放風，國家主席習近平將在疫後優先考慮訪韓。文在寅或能靠此贏得一定支持，讓選情翻轉。同時，美國在韓部署薩德系統，令南韓失去大量中國遊客及投資，也是前車之鑑。

文在寅也不得不考慮北韓的反應，尤其是金正恩胞妹金與正在布林肯訪韓前夕，批評南韓與美國展開軍事演習，並警告拜登政府如果想在未來4年睡得安穩，最好不要挑起事端。正如此前有韓媒分析，南韓一旦徹底觸怒北韓或中國，美國能否及時支援，或提供全面的保障，是南韓所擔心的問題。

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責任編輯：陳建錫

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