布林肯、奧斯汀抵韓訪問 強調美韓同盟應對中朝威脅

▲ 奧斯汀抵步首爾，駐韓美軍司令接機

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀今天（17日）抵達南韓首爾，先會見南韓防長徐旭、外長鄭義溶，料討論北韓、中國等議題。奧斯汀與徐旭面會表示，面對來自中國和北韓的空前威脅，美韓同盟比任何時期都要重要，是同盟是實現東北亞、印太地區乃至全球和平與繁榮的核心軸。

徐旭則表示，在不斷發展韓美同盟關係的過程中，維持強有力的對朝遏制力及韓美聯合防衛態勢至關重要，作為軍事同盟的韓美兩國將進一步加強團結。

此外，美國財長耶倫昨日（16日）與南韓經濟副總理兼財長洪楠基對話，她重申美韓聯盟的重要性，強調準備好深化兩地經濟和金融合作。耶倫又表示與南韓進行雙邊和多邊合作的強烈意願，以應對區域和全球挑戰，包括以經濟手段回應新冠疫情及氣候變化。

文在寅未必加入圍堵中國



有分析指，文在寅正面對市長補選，以及明年3月總統大選的雙重壓力，他與中國、北韓的關係，是重要的政治籌碼。而中國大使館已提前放風，國家主席習近平將在疫後優先考慮訪韓。文在寅或能靠此贏得一定支持，讓選情翻轉。同時，美國在韓部署薩德系統，令南韓失去大量中國遊客及投資，也是前車之鑑。

文在寅也不得不考慮北韓的反應，尤其是金正恩胞妹金與正在布林肯訪韓前夕，批評南韓與美國展開軍事演習，並警告拜登政府如果想在未來4年睡得安穩，最好不要挑起事端。正如此前有韓媒分析，南韓一旦徹底觸怒北韓或中國，美國能否及時支援，或提供全面的保障，是南韓所擔心的問題。

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責任編輯：陳建錫

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