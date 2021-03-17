中方狠批美日聯合聲明「狼狽為奸」 已提嚴正交涉

美日昨（16日）在日本舉行外長、防長2+2會晤，並發表聯合聲明，指中方行為與現行國際秩序不符，並對台灣、香港及新疆等問題表示關切。

在北京，外交部發言人趙立堅今日（17日）批評，美日聯合聲明惡意攻擊中方對外政策，罔顧事實和真相，「狼狽為奸」，又斥日本「背信棄義」、「令人不恥」。中方對美日聯合聲明強烈不滿、堅決反對，已分別向美日雙方提出嚴正交涉，促立即停止干涉中國內政、針對中國的小圈子。

趙立堅指出，美日聯合聲明惡意攻擊中方對外政策，嚴重干涉中國內政，妄圖損害中方利益，提出6點回應。他稱，世上只有一個體系、一套規，就是以聯合國為核心的國際體系、以聯合國憲章宗旨為基礎的國際關係基本準則，「美日沒有資格單方面定義國際關係，更沒有資格將自己的標準強加於人」。

第二，趙立堅稱中國始終是維護世界和平，促進共同發展的重要力量，批評美國雙重標準，對國際法和國際規則合則用，不合則棄。建國後近250年間，僅有16年沒打過仗，在全球擁有數百個軍事基地，誰是世界和平與安全的最大威脅，國際社會自有公論。

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第三，他強調中國在台灣、涉港、涉疆、南海、釣魚島等問題上立場一貫明確。中國捍衛國家主權、安全、發展利益的決心和意志堅如磐石。中國對南海諸島及其附近島嶼，對釣魚島及其附屬島嶼擁有無可爭辯的主權。美國本土距離南海8300多英里，卻常年派軍機軍艦在南海開展軍事演習和抵近偵察，大搞炫耀武力、脅迫威逼的正是美國。

他重申，台灣、涉港、涉疆問題都是中國內政，不容任何外國干涉。美日聯合聲明無視有關問題的歷史經緯，罔顧事實和真相，只不過是美日狼狽為奸，干涉中國內政的又一明證和污衊抹黑中國的惡劣例證。

斥日背信棄義、引狼入室 「令人不恥」

第四，他批評美日固守冷戰思維，蓄意搞集團對抗，試圖打造反華包圍圈，完全是逆時代潮流而動；美日此舉只會給本地區帶來混亂，甚至衝突，「只會讓世人越發看清美日同盟禍亂地區和平穩定的真面目」。

第五，趙立堅嚴詞指責日本，稱「日本為滿足阻遏中國崛起復興的一己之私，甘願仰人鼻息，充當美國的戰略附庸，不惜背信棄義，破壞中日關係，不惜引狼入室，出賣本地區整體利益。這種做法令人不恥，不得人心」。

最後，中方強烈敦促美日立即停止干涉中國內政，立即停止針對中國的小圈子，立即停止破壞地區和平穩定的大局。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛自身主權、安全和發展利益。

布林肯指中國東海南海行動挑釁

在中美高官會晤前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與防長奧斯汀（Llyod Austin）出訪亞洲，昨日在東京出席美日2+2會議，聚焦中國挑戰。

布林肯今日上午在與日媒的在線記者會上，批評中國在國內更具壓迫性，在境外的行動就變得更挑釁，當中牽涉東海、釣魚島、南海及台灣。他又譴責中國所謂的「疫苗外交」，指這些政策附加條件，稱拿人民健康進行政治活動令人十分遺憾。

布林肯和奧斯汀今日已轉抵南韓，明日出席美韓2+2會談。在回程時，布林肯將停阿拉斯加，聯同白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國國務委員兼外長王毅會面。

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責任編輯：林佩怡

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