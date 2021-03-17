華為5G專利最多  但專利費平絕全球主要競爭者

華為公司5G專利5儘管全球最多，但向廠商收取的5G專利費，卻可能是世界最便宜的。華為周二（16日）公布5G技術收費標準，每部使用華為5G技術的手機，包括三星、蘋果等手機品牌，在開通後要讓華為收取2.5美元的專利費用；這一水平不僅低過市場預期，還遠低於競爭對手的開價。

路透社報道，華為周二宣布5G專利授權的收費標準，每部手機上限2.5美元，遠低於高通、Nokia、愛立信等5G電信設備競爭對手。華為知識產權部部長丁建新指出，該公司2019年至2021年的專利費用收入，將達13億美元。

華為還發布《創新和知識產權白皮書2020》，內容提到，華為在全球4萬多個5G專利族當中，擁有10萬多項有效專利，2019年的研發投資金額，則是達1317億元人民幣。

華為僅數每部5G手機最多2.5美元

華為在美國禁令下，目前無法使用GMS服務，今年預計會採用自家推出鴻蒙作業系統所支援的HMS服務，但最重要的5G手機處理器芯片無法取得來源，僅剩下去年向全球晶圓代工龍頭台積電納米製程所生產的「麒麟9000處理器」芯片應付。

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而拜登政府日前決定修改對華為5G零件供應商許可規則，預料加大對華為供應商供貨限制，華為消費電子產品業務預計會受影響，但專利收費可望帶來穩定收入。

據美媒CNBC報道，華為5G專利收費比多個主要競爭對手都便宜，Nokia的5G標準必要專利（SEP）授權費，每部裝置的專利費用上限為3歐元（折合約3.6美元），愛立信（Ericsson）則是2.5美元至5美元。而高通（Qualcomm）此前對每部iPhone索取7.5美元專利費。

高通對每部iPhone索取7.5美元專利費

相對而言，華為收取的只是每部手機上限2.5美元。

另外，外媒報道指，華為去年根據世界知識產權組織（WIPO）的專利合作條約，申請了5464項專利，全球最多；第二大申請者為韓國三星，申請了3093項；日本三菱電機、韓國LG電子和美國高通也在領先專利申請人之列。

儘管統計沒細分，專利當中多少涉及5G，但此前多個報告都表明，華為5G數量是全球最多的。

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責任編輯：鄧國強

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