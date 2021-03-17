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台灣、帛琉「旅遊氣泡」下月啟動 團費料翻倍

國情動向 19:16 2021/03/17

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新冠肺炎疫情肆虐全球1年多後，台灣周三（17日）與邦交國帛琉（帕勞）啟動「旅遊氣泡」，是台灣第一個對外啟動的旅遊氣泡，也是亞太區首個旅遊氣泡，4月1日正式首航。

據台灣公布，參與的旅客要符合3條件，而旅遊行程規劃須符合5大防疫原則。台灣有旅行社表示，初步估計超過400人預約，旅遊費用或較疫情前調漲一倍，約在7到9萬元（新台幣，折合約1.9萬至2.5萬港元）之間。

台媒引述受訪者稱，疫情爆發至今1年多，「實在悶壞了」，不會錯過去帛琉旅遊氣泡團，也接受團費變貴，因防疫有成本。也有網民表示，旅遊費用較貴，會等疫情緩和再去其他國家。

旅客須符3條件 不可自由行

據台灣中央流行疫情指揮中心表示，參與旅客需要6個月內無出境史，近2個月無居家隔離、檢疫或自主管理，3個月內未確診新冠肺炎，且在機場PCR採檢陰性。自帛琉入境團，需檢附出發前3日內採檢之PCR檢驗陰性報告。

至於旅遊行程規劃，初期建議4天3夜或5天4夜行程，並須符合5大防疫原則，包括團進團出，不可安排個人行程；避開人潮或劃定區域與當地住民區隔為原則，預先選定適當停留地點、旅遊路線；採全程定點接駁，接駁交通工具應每日加強清潔消毒；旅客僅限入住取得帛琉當地衛生單位認可具「安全防疫相關認證」旅館；餐廳用餐需有專屬用餐區及適當分流，妥為規劃入出動線及座位安排，維持適度社交距離。

而旅客返台前，無須PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

初期每周兩團

台灣與帛琉的旅遊氣泡，初期由華航執飛，每周兩班，逢周四及周日出團，每班限制團客110人。至於何時增加航班，則要看實施成效。據旅遊業界了解，未來或逐步增加至台灣與帛琉雙方每周各飛8班。

另外，台灣的外交部長吳釗燮表示，與帛琉的旅遊氣泡啟動，不僅凸顯雙方優異的防疫成就，也象徵對彼此的重視和信任，向國際社會展現緊密情誼。他宣布，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）將於本月28日包機訪台，4月1日返回帛琉，是惠恕仁上任後首次出訪，也是國際疫情後，首位到訪台灣的外國元首，具有重大意義。

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