▲ Max Mara內地店被揭暗裝人臉識別鏡頭 客人被「奪面」

人臉識別（又稱人臉辨識）系統在社會仍有爭議。中央電視台揭露，內地多家知名企業原來暗地在店面安裝監視器，並違法存取人臉辨識的個人資料，當中包括Max Mara等。其中一家人臉辨識業者，竟然已在後台儲存上億張人臉圖像，官方介入調查後，已連夜刪光。

央視消費者維權節目3．15晚會前晚披露，監視器在日常生活中已經幾乎無所不在，但有些店家安裝的監視器看似普通，卻暗藏玄機。他們安裝人臉識別系統，沒有事先告知消費者，就偷偷存取數據。

在內地，人臉識別已成為很多人的行動支付與帳號密碼，數據一旦洩露將嚴重威脅財產與隱私安全。根據相關法規，店家此舉已經違法侵權。

Kohler及寶馬等大品牌門店 紛涉問題

央視在全國多地先後調查了20多家裝有人臉識別系統的商店，所到之處，人臉識別個資均被偷偷存取。節目還點名其中包括美國衛浴品牌科勒（Kohler）、德國寶馬汽車（BMW）與意大利服裝品牌麥絲瑪拉（Max Mara）。

蒙面照樣認出身份 中企「口罩人臉識別」比賽奪全球第一

【兩會】政協委員倡規管人臉識別 「讓我們的臉更安全」

據調查，科勒衛浴在內地上千家門市安裝了具有人臉識別功能的監視器，消費者只要進了其中一家，在不知情的情況下，就會被抓取人臉並自動產生編號，以後顧客再去哪家店，去了幾次，科勒衛浴都會知道；顧客下次再進入其他門市，工作人員對於如何接待、如何報價都會有所準備。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

央視還點名幫企業安裝具有人臉識別的監視器業者有蘇州萬店掌網路科技公司、悠絡客電子科技公司、廣州雅量智慧技術公司、深圳瑞為資訊技術公司。

其中，科勒衛浴的監視器是由蘇州萬店掌公司製造，該公司經理透露，這種監視器已經安裝了幾十萬、上百萬個，他們平台目前擁有的人臉數據量「肯定已經上億了」。

人臉一旦被違規紀錄 恐作不法用途

綜合央視新聞、新浪科技報道，3．15晚會爆料後的隔天，科勒衛浴立刻發表道歉聲明，並已安排相關門市連夜拆除設備。

內地MaxMara則回應，門店攝像鏡頭僅爲客流量統計之用，目前已移除。

人臉識別有多危？花2元「買臉」能當千面大盜（組圖，有片）

【人臉識別】清華學者：人臉資訊洩漏 會帶來一輩子風險（組圖）

蘇州萬店掌公司也遭警方上門調查，負責人承認管理出現疏漏，並稱該公司後台儲存的人臉圖像，已經連夜全數刪除。

天眼查專業版數據顯示，內地目前共有超過6500家人臉識別相關企業。央視節目曝光的恐怕只是冰山一角。

美AI公司用3D面具 騙過微信及支付寶人臉識別

內地人臉識別處處 4成受訪者不想用逾7成憂信息洩露

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解