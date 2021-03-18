【中美會談】中方促「習拜會」4月登場 重提撤華為禁令（第五版）

▲ 【中美會談】中方促「習拜會」4月登場 重提撤華為禁令（第二版）

中美外交高層官員會晤在即，《華爾街日報》指，中方擬要求美方，撤銷特朗普時期推出的許多針對中國政策，包括施加於華為和中芯 （00981） 的限制措施；同時，中方亦希望推動國家主席習近平、與美國總統拜登（Joe Biden）在4月實現視像形式的「習拜會」。

會晤前夕，中國外交部表示，對話能否取得積極成果，取決於雙方的共同努力。中方希望通過此次對話同美方充分溝通交流，推動中美關係健康穩定發展。但不指望一次對話就能解決中美間所有問題。

（文末新增中國外交部回應）

外媒：這議程反映中國更自信

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)與國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)，周四將在阿拉斯加，與中共中央政治局委員楊潔篪及國務委員兼外長王毅會晤，這是拜登任內中美高級官員首次面對面會晤。知情人士稱，中方官員計劃敦促美方取消特朗普政府對中國實體和個人實施的制裁和限制措施。

中國希望撤銷的措施包括美國對華為和中芯國際 （00981） 等中企的供貨限制；對中共黨員、中國留學生和中國官方媒體記者的簽證限制，以及關閉中國駐休斯敦領事館。北京方面已採取了對等的反制措施，對美國實體和個人進行了類似的懲罰。

了解中方計劃的人士表示，如果美國實施的這些限制被取消或放寬，中方將考慮取消自己的反制措施。

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楊潔篪和王毅還計劃提出一個新框架，旨在開展兩國間的經常性年度會晤，解決經濟、貿易、安全和其他領域的分歧；中方又希望在4月22日世界地球日全球召開氣候變遷會議時，安排讓習近平與拜登舉行視象峰會。

美方：不期望會晤達成具體成果

報道又指，上述的這種戰略對話模式，建立於喬治布殊(George W. Bush)政府任內，特朗普上台後廢除了這一機制，因為他的顧問認為中國利用該機制把美國人拖入無休止的磋商。拜登政府到目前為止尚未表現出對重新安排此類會談的興趣。

而美國方面，稍早前有報道引述美國官員表示，將藉由此次會議表達對中方某些行動的關切，比如香港問題、南海問題、對美國的盟友施加經濟壓力、侵犯知識產權以及破壞網絡安全等。美國還計劃就雙方如何在氣候變化和全球公共衛生等問題上合作了解中國官員的想法。

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美國官員還表示，華府並不期望這次會議能達成具體談判成果，預計也不會發表聯合聲明，但會表明認為北京需要改變的具體領域。

《華爾街日報》指，中國的議程與華盛頓方面幾乎沒有重疊，由此可以看出雙方裂痕之深、修復關係難度之大。中方的整個議程反映出北京方面更加自信。過去，中國政府主要利用高級別會議對美國的倡議作出回應。曾在奧巴馬時期供職於美國國務院的Daniel Russel說：「中國覺得自己身處有利地位，東方正在崛起，西方正在衰落。」

趙立堅：勿搞「麥克風外交」、「帶節奏」

在北京，外交部發言人趙立堅強調，對話能否取得積極成果，取決於雙方的共同努力。美方應與中方相向而行，本著誠意和建設性態度進行對話，試圖搞「麥克風外交」「帶節奏」，拉幫結派對華施壓的做法是枉費心機，也毫無用處。

中方希望通過此次對話同美方充分溝通交流，推動中美關係健康穩定發展。但中方也不指望一次對話就能解決中美之間的所有問題，美方應該認識到中方堅定捍衛自身主權安全發展利益的決心。

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責任編輯：尹航

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