美國見中國前先見日韓 崔天凱：走夜路唱歌壯膽

中美會談周四（18日）於阿拉斯加舉行，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國國務委員兼外交部長王毅，會與美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問沙利文會面。中美會談前，美方代表布林肯與沙利文首先到訪日本、南韓這兩個美國東亞盟國，其間更點名批評中國，明顯有拉攏盟友圍堵中國意味。中國駐美大使崔天凱則形容，美國此舉有如走夜路唱歌為自己壯膽，沒有多大用處。崔天凱指出，美國有甚麼問題，都可以跟中方面對面攤開談。

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崔天凱周三（17日）接受中國媒體聯合採訪時表示，今次中美會談，是美國總統拜登上任以來，中美雙方高層首次面對面溝通，中方並不指望一次對話能解決所有問題，並沒有過高的期待和幻想，希望會談能夠成為一個開端，希望雙方帶著誠意來，帶著理解離開。

對於美日發表聯合聲明批評中國，美方又強調要以「優勢地位」面對中國，崔天凱稱，美國和其他國家要發展雙邊關係，那是他們的事情，我們只是希望，任何這種雙邊活動不要以第三國為目標，不要損害第三國利益。他指出：

「可能有人認為，在跟中方見面之前先找一些別的國家談一談，發點聲音、造點聲勢。其實這個做法沒太大必要，也不見得有多大用處。就像有的人一個人走夜路會唱歌給自己壯膽，其實沒有多大用處。有什麼問題要跟中方談，儘管可以面對面攤開來談。」

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崔天凱續稱，世界上大多數國家，包括美國的一些盟國、在亞洲的盟國在內，其實內心都有幾個大的問號：

「一個就是美國能不能在國際事務當中真正扮演一個負責任的利益攸關方的角色。第二個問題，美國是不是真正準備回到多邊合作，並且為多邊合作做出應有的貢獻。還有一個問題，美國是不是真正準備對其他國家的利益表現出應有的尊重，並且傾聽其他國家的聲音。」

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美方在中美會談前就香港議題制裁中方24位官員，崔天凱直言，其實美方做這種損害中方主權、損害雙邊關係的事情也不是第一次。

「我們的立場很清楚，我們堅決反對，並且會採取必要的反制行動，這次也不例外。我們也會在這次會談中清楚地表達我們的立場，不會為了營造某種所謂的氛圍，在這些問題上做出妥協和讓步。不會的！」

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崔天凱強調，任何國家之間的對話溝通，一個最起碼、最基本的前提就是雙方應該有平等和相互尊重的精神。他重申，中國在主權、領土完整、國家統一這些核心利益上，沒有任何妥協退讓的餘地。

「如果認為我們為了這次對話所謂有成果，就會答應任何一方的單方面要求——我勸人們最好放棄這種幻想，這種態度只會把對話引向死胡同。」

「如果有人認為中方這次帶著誠意來到阿拉斯加這個還是冰天雪地的地方，就是為了做出妥協和讓步，那我會建議北京的同事們趁早取消這次旅行，何必費這個麻煩跑來呢？希望有關人士丟掉這種幻想。」

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責任編輯：連兆鋒