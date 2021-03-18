中美會晤前夕展強硬? 拜登政府動刀中資電信公司

中美高層阿拉斯加會晤前夕，美國商務部周三（17日）表示，已向多家在美中國通訊企業發出傳票，以調查它們是否構成國安風險。

路透社報道，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三發聲明指，中國的行為削弱美國科技優勢，並威脅其盟國。當局將透過上述傳票搜集資訊，以便其決定可能採取的行動，最能地保護美國企業、工人，乃至國安。

中國擬要求撤特朗普時期限制措施 外媒：中美不同議程彰顯裂痕深（第二版）

美國見中國前先見日韓 崔天凱：走夜路唱歌壯膽 國情動向

報道指，該聲明並未指明任何公司，不過美國前總統川普（Donald Trump）政府曾將華為（Huawei）和中興通訊（ZTE Corp）從美國電信基礎設施供應商中移除。

彭博社報道，雷蒙多在聲明中亦表示，希望此次審查中的公司與之合作合作。

惟據美國企業研究所（American Enterprise Institute）學者史劍道（Derek Scissors）稱，「數據使用是受到中國政府授權」，相關行為將受中國法律保護，企業亦不會與美商務部合作；以往亦曾出現如中國公司拒絕遵守股票上市信息披露要求的情況。

撤銷兩中資電訊公司的服務許可

另據報道，美國聯邦傳播委員會（FCC）周四（18日）亦表示，將撤銷中國聯通 （00762） 美洲公司、太平洋網路公司(Pacific Networks Corp)及其全資子公司信通美國在美國提供電信服務的許可。目前這些電信公司尚未回應有關事件。

據《華爾街日報》指，北京擬在即將舉行的中美高層阿拉斯加會晤期間，要求華府撤銷特朗普時期推出的許多針對中國的政策。

惟適逢會談前夕，美國商務部作出了上述舉動。

未受中美角力影響 美行去年投入中國數十億美元

【中美會晤】美方直認不預期有成果 外交部：對華施壓不會得逞（第二版）

美國總統拜登（Joe Biden）團隊早前表示，打算於本月實施特朗普政府保障信息安全的臨時規定；該規定授權美國商務部監控涉及「外國對手」有關的交易。目前商務部正就上述規定向公眾徵詢意見，直至相關規定於下周一（22日）生效。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將與中共中央政治局委員楊潔篪、中國外交部長王毅於當地時間周四（18日）於美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）會晤。

責任編輯：黃良潤

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁