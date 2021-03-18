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【中美會談】中國專家：美國拜登專業有章法不好對付

國情動向 10:48 2021/03/18

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中美會談周四（18日）於阿拉斯加舉行，是為拜登上任美國總統後，中國與美國高層首次面對面對話。中美會談在兩國大對抗背景下舉行，中國現代國際關係研究院院長袁鵬點評，拜登政府的世界觀相對理性，與中方的世界觀有一定契合，創造了溝通條件，只是這個窗口期不會太長。袁鵬指出，拜登正在按照章法應對中國，從這個意義上說，拜登政府的專業團隊並不好應對。

袁鵬向中新社表示，拜登執政為中美開展對話合作提供了機遇，但這只是相對於上屆美國政府對華極限施壓、對中美關係造成嚴重破壞而言的。

袁鵬認為，拜登團隊的世界觀相對比較理性。比如，白安國家安全顧問沙利文認為，不應太悲觀看待當前國際秩序，只要世界仍需要秩序，秩序就不會輕易垮掉，現在沒有證據表明中國要打爛當前秩序另搞一套。

袁鵬指，美方高官這一認識是可貴的。他又提及，沙利文認為美國今後可能很難主導世界，但世界還需要美國的領導，意味美國需要牽頭協調，而非自己說了算，這表明美方對自身實力地位的認識比過去趨於理性。

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美國國務卿布林肯說中美「該競爭時競爭，能合作時合作，須對抗時對抗」，袁鵬表示，這代表了拜登團隊對華基本共識。拜登團隊認識到競爭不等於必然發生衝突，美中有合作空間。拜登上任後美國不再公開稱呼「中國病毒」，不公開把中國稱為「敵人」，推動中美元首通話，這些細節表明，中美關係面臨窗口期，面臨重回正軌的機遇。

不過，袁鵬同時也認為，中美這個窗口期不會太長。對於中國是美國頭號競爭對手和主要戰略挑戰這基本判斷，美國兩黨、朝野沒有區別，這認知構成了美國對華戰略底盤。拜登和特朗普不同之處主要在於策略和手法，比如更依靠盟友、更倚重規則、更重民主人權、更強調固本強基、更善於協調行動。

袁鵬指出，拜登近期承諾在5月前為美國所有成年人接種疫苗，通過1.9萬億美元經濟刺激計劃，完成對歐日盟友的首輪合縱連橫，實現了美日印澳四方對話。「中美阿拉斯加高層次對話在這一背景下展開，足見拜登是按照章法在應對中國。從這個意義上說，拜登政府專業團隊不好應對。」

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袁鵬又稱，中美有必要就未來關係做戰略層面的重新定位和思考，當務之急是處理好「三條線」：

一要設定底線。人和人之間交往有底線，國與國之間更應如此。美國上屆政府給中美關係帶來很多無底線的「毒性」傷害，不符合中美兩國利益，雙方應嘗試一起「消毒」。比如，美方對兩國人文交流設障、對公司甚至個人施加惡性制裁等粗魯做法，應及時叫停止損。

二要明確紅線。尤其是台灣問題。近年來台灣問題在美國對華政策中有從中美關係最核心、最敏感問題演變成一般、非敏感問題的趨向。過去4年美方從立法、軍售、高層互訪等各方面突破了中美過去幾十年達成的戰略默契或共識，再往前走將極其危險。中美雙方要重新把台灣問題放在戰略高度重新確認，美方必須從言和行兩方面將一個中國原則落到實處，否則中美關係無法往前推進。

三要劃出界線。雙方應本著相互尊重的精神，重新劃出「互不干涉內政」的界線，比如在涉港、涉疆等問題上，美方言行應有分寸感，政策應恪守一定界線，不可隨意「越界」 。

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此外，袁鵬提出，中美還應尋求「三個點」：

一是出發點。中美關係必須立足國內，拜登提出「中產階級外交」，習近平主席提出「以人民安全為宗旨」，表明雙方必須以服務本國人民、服務彼此內政作為推進關係的出發點。美國要了解中國的「雙循環」和「十四五」，中國要把握美國國內政治社會的新變化。

二是著力點。著力點應在雙邊關係之外，即國際層面，中美作為兩個大國，需要在更大的天地尋找共同利益空間，比如聯合抗疫、應對氣變、共建國際秩序等。中美交往的歷史經驗證明，當兩國真正把全球性事務擺在重要位置時，往往能找到更多合作機會，也有助於把雙邊分歧降在更可控範圍。反之，如撇開全球性問題不談，只盯著雙邊分歧矛盾，問題就會被放大。

三是衝突點。必須確保那些最容易引起衝突的問題可控，否則一切無從談起。

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責任編輯：連兆鋒

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