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市內免稅是十四五國策 「香港式購物天堂」或全國開花（第二版）

經濟脈搏 14:43 2021/03/18

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市內免稅是十四五國策 「香港式購物天堂」或全國開花

深圳羅湖規劃把國貿大廈改造為「粵港澳大灣區免稅城」，實現市內免稅政策，引外界關注。值得注意是，這種「市內免稅」原來已寫入了國家十四五規劃（2021-2025），是國家今後5年要推進的國策；而除深圳外，北京、上海等多個一二線城市，亦在爭取試行「市內免稅」政策，可以預期「香港式購物天堂」或在全國遍地開花。

（新增蘇寧金融研究院專家分析）

全國人大會議日前閉幕時通過的國家十四五規劃綱要，第十四章談及加快培育完整內需體系，當中明確提到，要深入實施擴大內需戰略，措施之一是完善市內免稅店政策，規劃建設一批中國特色市內免稅店。

將海南「離島免稅」模式推廣全國

這種以地區作劃分的免稅購物政策，目前只有海南正式執行，該省的「離島免稅」消費模式下，遊客在當地免稅店購買商品後，可在離島時退稅；又或在當地指定免稅店購物，離開該島時於機場提貨。

深圳謀效香港建購物天堂  羅湖大灣區免稅城藍圖曝光

假期前10噸免稅品已運抵 海南免稅店5天賣6億元

而除此之外，重慶亦已在規模不大的試點內，試行市內免稅店政策。

國家十四五規劃提到的市內免稅店政策，顯然要把這種消費模式在國內其他地區推廣，實現促進國內消費、把國外消費引導回國內，支持包含內循環的「雙循環」經濟。

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民生證券商社交運首席分析師顧熹閩在接受《經濟參考報》指出，從地方層面看，打造免稅購物業態，有利促進疫情期間受損的線下零售復蘇。同時，附著於免稅商業體周邊的商業業態，也將受益於由免稅消費吸引來的客流，對地方經濟的復蘇和發展有促進作用。

把國外消費引導回流中國　撐疫後復蘇

顧熹閩說，以海南爲例，免稅業態之所以成爲自貿港建設的重要組成部分，一是有利吸引高質量旅客赴海南旅遊，二是由離島免稅業務衍生出的一系列商業業態和服務，這對吸引高端勞動力入駐及拉動島內就業均有幫助。

他估計，伴隨免稅運營商的運營能力提升，以及相關免稅政策紅利的持續釋放，預計未來中國免稅市場容量將突破每年1800億元人民幣。

內循環滅頂海外消費 免稅經濟站上風口

國務院發海南自貿港建設方案 離島免稅購物額將增至10萬元

蘇寧金融研究院高級研究員傅一夫則表示，積極布局國內免稅行業的發展，是承接海外消費回流的最有效手法。

事實上，除粵港澳大灣區的深圳外，根據內地媒體報道，北京、上海、天津、成都、武漢等地亦爭取試行市內免稅政策。

上海也要爭取今年實現「市內免稅」

其中，上海一月召開的上海市商務工作會議上，上海市商務委主任華源說，將力爭在2021年實現市內免稅店新政策落地，新增50個離境退稅定點商店，培育壯大20個本土品牌，引進30個國際中高端品牌。

北京方面，有業內人士指，繼王府井集團之後，多家上市公司著手申請免稅經營資質，免稅消費市場也有望迎來更多元力量的參與。

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責任編輯：鄧國強

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