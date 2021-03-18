美製造業協會指中國身兼夥伴與對手 籲拜登這樣應對

中美高層會談前夕，美國最大製造業協會、擁有1.4萬公司會員的全美製造商協會(The National Association of Manufacturers)周三（17日）指出，中國在新冠肺炎大流行之後，對中國有3個重義－－除了是必要的夥伴外，還是美國的對手及競爭者；協會直言，中國行業政策損害美國製造業界利益，敦促總統拜登（Joe Biden）推出新戰略提高美國對華經濟競爭力。

據彭博社報道，該協會周三在致總統拜登的信函中指，中國推行「歧視性行業政策」，進行不公平的產業補貼，強迫技術轉讓和竊取知識產權，損害了美國製造商和工人的利益。

協會在信函裡點出，在新冠肺炎全球大流行過後，中國對美國有3重意義：

中國將是一個必要的夥伴

中國一個激烈的經濟競爭對手

中國一個挑戰美國全球影響力的主要對手

協會因此呼籲拜登政府「迅速制定」及「公開發布」新戰略，以促進國安，在外推動美國民主價值，並加強美國對華經濟競爭力。

該協會指，新戰略必須包括所有可用工具，包括「有針對性的雙邊參與」、美國在國際機構中發揮的堅定領導作用，及與盟國及合作夥伴的緊密協調。協會又指，應使用立法和執法工具向中國施壓，迫使其改變經濟行為並創造公平競爭環境。

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不過該協會亦表示，即便中國挑戰美國利益，並在經濟上展開激烈競爭，但任何新戰略都須承認中國為疫後的「必要合作夥伴」；又指中國是美國出口產品主要目的地，去年美國對華出口近900億美元製成品，僅次於加拿大和墨西哥，並為美國提供數十萬個高薪製造業職位。

全美製造商協會會員覆蓋所有工業行業約1.4萬家公司，為美國代表製造業界利益的最大協會。在今年1月一份回應總統拜登簽署《購買美國貨法案》行政令的聲明中，該協會主席曾表示，美政府應努力保護「關鍵的全球供應鍊和資源的獲取」。

該協會周三致函拜登，正值美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央政治局委員楊潔篪、中國外交部長王毅於美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）會晤前夕。

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責任編輯：黃良潤

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