加拿大：康明凱及斯帕弗 周五起在華受審

加拿大政府表示，被北京扣押的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），將於明日開始出庭受審。

加拿大政府聲明表示，駐華大使館已接獲通知，斯帕弗及康明凱的案件，將分別於周五（19日）及下周一（22日）開審。加方對審訊欠缺透明度深表憂慮，重申認為中方是任意拘留兩人，加拿大會繼續努力尋求兩人獲釋。

值得注意，兩人明起受審，正值中美高官在阿拉斯加會晤，外界關注雙方會否談到此事。

▲ 康明凱（左）、斯帕弗（右）於2018年12月起遭中國拘留。

中美會談前夕 官媒放風：康明凱、斯派佛將受審

康明凱和斯帕弗於2018年12月在中國被拘留，被指涉嫌危害中國國家安全犯罪。去年6月，中國檢方以涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪，對康明凱提起公訴；以涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，對斯帕弗提起公訴。外界認為，中方此舉是報復華為副董事長孟晚舟被捕，但中方否認有關。

加拿大總理杜魯多曾表示，不會屈服於中國「脅迫外交」；杜魯多上月與拜登視像會談，談及中方扣押加國公民，拜登表示人類不是談判籌碼，美加將共同努力，直到他們兩人平安返家。

【孟晚舟案】杜魯多稱加拿大不會屈服於中國「脅迫外交」

賀錦麗與杜魯多通話 承諾協助被中方拘押加拿大人

責任編輯：林佩怡

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