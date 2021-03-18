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內地清明假期出遊人次料達1億 有望恢復2019年水平

經濟脈搏 11:45 2021/03/18

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隨著內地疫情受控、疫苗接種人數持續增多，旅遊業迎來復甦。攜程數據顯示，截至3月16日，通過平台預訂清明節時期的景區門票的人次已恢復至2019年同期水平，還有10%左右的小幅增長，預計出游人次將達1億人次。

據內媒報道，攜程研究院行業分析師方澤茜表示，受疫情影響，去年清明節國內旅遊接待總人數按年減少六成多。今年的情形遠遠好於去年，從目前機票、度假酒店、租車自駕、景區門票、跨省跟團遊等旅遊產品的預訂情況來看，清明節的出遊人次有望恢復至2019年同期水平，預計將達1億人次。

據文旅部數據，2019年清明節假期國內旅遊接待總人數1.12億人次，按年增長10.9%；實現旅遊收入478.9億元，按年增長13.7%。

春節後，旅遊市場已迎來一批嘗鮮踏春的出游人群，周邊遊和跨省遊回暖形勢明顯。內地中高風險地區清零、低風險地區憑綠碼自由通行等利好消息進一步刺激出遊熱情，清明假期有望迎來今年首個跨省出遊小高峰。

從當前的旅游遊報名情況來看，今年清明節旅遊以周邊短途自駕為主，中長線和長線跨省游遊增勢顯著；「家庭遊」是主要出遊形式，親子採摘、主題樂園是家庭親子人群的首選。

除了四月的清明假期，五一假期也令人關注。根據機票大數據，今年5月1日至5月5日，機票搜索量較2020年上漲175%，較2019年上漲102%，五一假期有望成為今年首個出游高峰。

商務部：1至2月消費呈恢復性增長 餐飲收入年增七成

【消費者權益】內地315 智能電視開機廣告避無可避多人投訴

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責任編輯：尹航

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