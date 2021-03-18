中美會談前 布林肯施壓稱「中國一貫違背承諾」

中美高官在阿拉斯加會談前，韓聯社報道，正在南韓訪問的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），今日（18日）出席美韓外長防長「2+2」會談後表示，美方很清楚中國一貫違背承諾，並討論了中方帶有攻擊性的高壓行動，對印太地區安全帶來何種影響。

布林肯認為，中方的行為使同盟國有必要以統一的方式，對待相關問題，而此時對中方反民主行為的反制，變得更加重要。

他又提到北韓問題，指拜登政府將與日韓等盟國協商制定對朝政策，美方將考慮施壓和外交方面的選項，目標是推動北韓無核化進程。他相信，中國在實現北韓無核化方面能夠發揮重要作用。

此前一天，美國國防部部長奧斯汀（Llyod Austin）與南韓國防部長官徐旭會談時稱，面對來自中國和北韓的空前威脅，美韓同盟比任何時期都要重要。

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在布林肯結束訪韓行程後，今日回程將停留阿拉斯加，聯同白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國國務委員兼外長王毅會面。

美方早前為會談預期降溫，指屆時將採取不妥協立場，對中國在人權等一系列問題表示深度關切；同時不期望能達成具體談判成果，預計不會發表聯合聲明。而如果北京想改善兩國關係，華盛頓希望看到北京的行動，而非言語。

中方回應，在會晤對話前帶節奏、對華施壓的企圖不可能得逞。中國駐美大使崔天凱周三（17日）則稱，不指望一次對話就能解決中美之間所有問題，所以對這次對話沒有過高的期待或幻想，希望這能夠成為開端，開啟坦誠、建設性、理性對話和溝通的過程，「希望雙方帶著誠意而來，帶著更好的相互了解離開」。

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責任編輯：林佩怡

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