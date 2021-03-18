【新冠疫苗】中科院高福團隊疫苗獲批緊急使用 需打3針

中國再批准一款新冠疫苗在境內緊急使用，該款新冠重組亞單位蛋白疫苗由中科院微生物所院士高福團隊研制，需接種3針，I、II期臨床試驗結果顯示，接種後無嚴重不良反應發生。目前中國已有4款疫苗獲批上市。

據內媒，由中國科學院微生物研究所與企業聯合研發的重組新型冠狀病毒疫苗日前獲批在國內緊急使用，這也是全球首個獲批臨床使用的新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗。受消息影響，中科院微生物研究所合作單位智飛生物近日股價大漲。截至周四（18日）午間收市，智飛生物股價報174.67。

該款疫苗已於去年10月完成I、II期臨床試驗。結果顯示，該疫苗全程接種後，無嚴重不良反應發生，符合亞單位疫苗不良反應小的特點，且產生的中和抗體水平與目前國際上重組蛋白疫苗、mRNA新冠疫苗相當，達到國際先進水平。根據目前的試驗設計，該款疫苗採取3劑接種的方式，每一劑接種間隔時長為1個月。

之後，該款疫苗於2020年11月起陸續在國內及烏茲別克、巴基斯坦、厄瓜多爾、印尼多國啟動III期臨床試驗，計劃接種人數29,000例。目前III期臨床試驗進展順利，特別是獲得了首個試驗啟動國家烏茲別克斯坦的高度認可。此前，烏茲別克官員曾表示，大規模疫苗接種運動的第一階段將覆蓋410萬人。

所方宣稱，這款疫苗不需要高等級生物安全實驗室生產線，生產工藝穩定可靠，可快速實現大規模產業化生產，顯著降低疫苗生產成本，且儲存和運輸便捷。

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責任編輯：尹航

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